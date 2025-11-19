Piłka nożna. Polska w drugim koszyku

Fot. Ryszard Pakieser

Zakończyła się faza grupowa eliminacji piłkarskich mistrzostw świata w strefie europejskiej, a musząca grać w barażach Polska - dosłownie w ostatnich sekundach - spadła z pierwszego do drugiego koszyka, co znacznie pogarsza naszą sytuację przed losowaniem barażowej drabinki, które odbędzie się w Zurychu w czwartek o godz. 13.

REKLAMA

Decydujący dla Polaków był mecz Szkocji z Danią (prowadzony przez arbitra z Płocka, co było dziwną decyzją europejskiej federacji UEFA), którego z naszego punktu widzenie nie powinni wygrać gospodarze, ale choć w 90. minucie był korzystny dla Biało-Czerwonych remis 2:2, to jednak Szkoci zwyciężyli 4:2. Były też istotne decyzje arbitra, jak m.in. rzut karny przeciwko Szkocji, czerwona kartka dla Duńczyka i doliczenie przy korzystnym dla nas wyniku, aż 6 minut, a później dwóch kolejnych...

Do przyszłorocznego turnieju finałowego awansowało 12 zwycięzców grup, a o pozostałe cztery miejsca powalczy 16 drużyn, w tym Polska (12 wicemistrzów grup eliminacyjnych trafiło do koszyków 1-3 na podstawie listopadowego rankingu FIFA, a czterech najlepszych zwycięzców grup Ligi Narodów, którzy nie zajęli jednego z pierwszych dwóch miejsc w grupach eliminacyjnych, trafili do czwartego koszyka). Drużyny zostaną wylosowane do czterech ścieżek barażowych, w których w półfinałach i finałach zostaną rozegrane pojedyncze spotkania. W półfinałach drużyny z pierwszego koszyka zagrają u siebie z zespołami z czwartego koszyka, a drużyny z drugiego koszyka z zespołami z trzeciego. Gospodarzy finałów wyłoni losowanie. Mecze półfinałowe zostaną rozegrane 26 marca, a finały 31 marca.



Koszyk 1



Włochy

Dania

Turcja

Ukraina



Koszyk 2



POLSKA

Walia

Czechy

Słowacja



Koszyk 3



Irlandia

Albania

Bośnia i Hercegowina

Kosowo



Koszyk 4



Szwecja

Rumunia

Macedonia Północna

Irlandia Północna

* * *

Hussein Ali z Pogoni Szczecin zagrał 80 minut w reprezentacji Iraku w wygranym 2:1 rewanżowym spotkaniu barażowym w strefie azjatyckiej o awans do mistrzostw świata ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. W pierwszym meczu był remis 1:1, więc Irak awansował do turnieju interkontynentalnego, który odbędzie się w marcu.

* * *

Portowiec Musa Juwara wystąpił w wyjściowym składzie w reprezentacji Gambii w zremisowanym 2:2 rozegranym w Kairze w Egipcie spotkaniu towarzyskim z Kuwejtem.

* * *

Reprezentacja Polski do lat 19 przegrała 0:1 z Włochami w turnieju kwalifikacyjnym do mistrzostw Europy rozgrywanym w Italii, a w spotkaniu tym wystąpiło dwóch juniorów Pogoni; Maciej Wojciechowski zagrał cały mecz, zaś Adrian Przyborek wszedł na ostatni kwadrans. Biało-Czerwoni już wcześniej zapewnili sobie udział w II rundzie. W kolejnej fazie zagrają po dwie najlepsze ekipy z każdej grupy, najlepsza drużyna spośród zespołów z trzecich miejsc oraz Hiszpania (zwolniona z I rundy jako najwyżej rozstawiony zespół). W II rundzie 28 drużyn zostanie podzielonych na siedem 4-zespołowych grup, a do turnieju finałowego awansują tylko zwycięzcy oraz gospodarze (Walia). (mij)

REKLAMA