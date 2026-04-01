Piłka nożna. Polska uległa Szwecji, mundial nie dla nas... (akt. 1)

Fot. Facebook / Łączy nas piłka

Piłkarska reprezentacja Polski po dobrym meczu, znacznie lepszym niż wygrany półfinał z Albanią, po błędach w defensywie (czy jednak może być inaczej z taką trójką stoperów...?) i utracie sił w końcówce, przegrała na wyjeździe ze Szwecją w finałowym meczu barażowym o awans do mistrzostw świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Cztery lata temu w barażach o MŚ w Katarze, Biało-Czerwoni pod wodzą byłego trenera Pogoni Szczecin Czesława Michniewicza wyeliminowali Szwedów, którzy teraz się zrewanżowali, a selekcjoner Jan Urban przegrał swój pierwszy mecz w kadrze narodowej i to jakże istotny...

Finał baraży o awans do piłkarskich mistrzostw świata: Szwecja - Polska 3:2 (2:1); 1:0 Anthony Elanga (19), 1:1 Nicola Zalewski (33), 2:1 Gustaf Lagerbielke (44), 2:2 Karol Świderski (55), 3:2 Viktor Gyökeres (88).

Szwecja: 23. Kristoffer Nordfeldt - 8. Daniel Svensson, 2. Gustaf Lagerbielke, 15. Carl Starfelt, 3. Victor Lindelöf, 5. Gabriel Gudmundsson - 11. Anthony Elanga (69, 7. Lucas Bergvall), 18. Yasin Ayari (90, 19. Mattias Svanberg), 16. Jesper Karlström (69, 22. Besfort Zeneli), 10. Benjamin Nygren (81, 14. Gustav Lundgren) - 17. Viktor Gyökeres

Polska: 1. Kamil Grabara - 2. Matty Cash (90, 11. Kamil Grosicki), 3. Przemysław Wiśniewski, 5. Jan Bednarek, 14. Jakub Kiwior, 21. Nicola Zalewski (90, 23. Krzysztof Piątek) - 20. Sebastian Szymański, 10. Piotr Zieliński, 13. Jakub Kamiński - 7. Karol Świderski (63, 15. Oskar Pietuszewski), 9. Robert Lewandowski

Żółte kartki: Karlström, Bergvall - Kiwior, Pietuszewski, Piątek. Sędziował: Slavko Vinčić (Słowenia). Widzów: 49 627.

Polska miała optyczną przewagę, częściej była w posiadaniu piłki i więcej strzelała, a nasi kibice przekrzykiwali znacznie liczniejszych gospodarzy, ale w kluczowych momentach Szwecja strzeliła trzy decydujące gole. Na doliczony czas wszedł kapitan Dumy Pomorza Grosicki, ale nie błysnął i nie zdołał doprowadzić do wyrównania, by pojechać na swoje kolejne mistrzostwa świata. Wcześniej dobrej zmiany nie dał też Pietuszewski, uważany za objawienie polskiej piłki. W drużynie gospodarzy zagrał były zawodnik Lecha Poznań Karlström.

Na mundial pojadą m.in.: Iran (jeśli wojna nie przeszkodzi), Nowa Zelandia, Uzbekistan, Jordania, Republika Zielonego Przylądka, Katar, Arabia Saudyjska, Panama, Haiti i Curaçao, a zabraknie Biało-Czerwonych...

Po meczu kapitan reprezentacji Robert Lewandowski ogłosił zakończenie kariery w kadrze narodowej!

Pozostałe europejskie baraże: Kosowo - TURCJA 0:1 (0:0); CZECHY - Dania 2:2 (1:0, 1:1), karne 3:1; BOŚNIA I HERCEGOWINA - Włochy 1:1 (0:1, 1:1), karne 4:1.

