Piłka nożna. Polska nie zagra w ME, Siniawski na ławce...

Polacy (w czerwonych strojach) nie sprostali Irlandczykom. Fot. Anna BURZYŃSKA

Piłkarska reprezentacja Polski do lat 17, prowadzona przez byłego zawodnika szczecińskiej Pogoni Dariusza Gęsiora, w sobotę - bez portowca Oliviera Siniawskiego, który siedział na ławce rezerwowych - przegrała 0:2 (0:0) z Irlandią w Koszalinie w swoim drugim meczu turnieju II rundy eliminacyjnej do mistrzostw Europy (wcześniej Biało-Czerwoni zremisowali z Islandią 1:1). W drugim meczu w Pyrzycach Belgia wygrała z Islandią 2:1 (0:0). Wyniki te oznaczają, że Polacy stracili szanse na awans do turnieju finałowego ME, ale mają jeszcze minimalne szanse awansu na mistrzostwa świata w Katarze, na które awansują cztery najlepsze zespoły z drugich miejsc w siedmiu grupach. Aby zostać wiceliderem swej grupy, nasi młodzi piłkarze muszą we wtorek o godz. 14 w Koszalinie pokonać Belgię i liczyć, że w rozgrywanym w tym samym czasie spotkaniu w Gryficach, Islandia pokona Irlandię.©℗

(mij)