Piłka nożna. Polska gra z Wyspami Owczymi

Przed sezonem Kamil Grosicki publicznie zapowiadał walkę o mistrzostwo Polski i choć Pogoni w lidze nie wiedzie się najlepiej, kapitan portowców na osłodę został po długiej przerwie ponownie powołany do reprezentacji kraju. Fot. Ryszard PAKIESER

W czwartek o godz. 20.45 piłkarska reprezentacja Polski w eliminacjach mistrzostw Europy na stadionie PGE Narodowym w Warszawie zmierzy się z Wyspami Owczymi, a w naszej kadrze jest m.in. kapitan Pogoni Szczecin Kamil Grosicki. Powrócił on do ekipy Fernando Santosa po dłuższej przerwie, podobnie jak wychowanek Orła Mrzeżyno i Stali Szczecin - Grzegorz Krychowiak. Wśród powołanych na eliminacyjny dwumecz (w niedzielę o tej samej porze Biało-Czerwoni zagrają w Tiranie z Albanią) jest też dwóch byłych portowców: Adrian Benedyczak i Kacper Kozłowski.

Polska w losowaniu trafiła do praktycznie najsłabszej grupy, a ponieważ do finałów ME awansują dwie drużyny, awans wydawał się pewny. Nasz zespół przegrał jednak w inauguracyjnym meczu z Czechami w Pradze 1:3 (tracąc dwa gole już po trzech minutach), a następnie w Kiszyniowie uległ Mołdawii 2:3 (choć do przerwy prowadził 2:0) i zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli, dzięki szczęśliwemu zwycięstwu w Warszawie z Albanią 1:0, wyprzedzając jedynie czwartkowego rywala...

Tabela Grupy E

1. Czechy 7 6-1 2 1 0

2. Albania 6 5-2 2 0 1

3. Mołdawia 5 4-5 1 2 1

4. POLSKA 3 4-6 1 0 2

5. Wyspy Owcze 1 2-7 0 1 2

Zmagania eliminacyjne toczą się aż w dziesięciu grupach, a szczecińscy kibice interesują się też występami Armenii, Szwecji i Słowenii, bo w zespołach tych grają piłkarze Pogoni.

Pomocnik Wahan Biczachczjan w piątek o godz. 20.45 może wystąpić w Eskisehir w reprezentacji Armenii przeciwko Turcji, a w poniedziałek o godz. 18 w Erywaniu Ormianie podejmą Chorwację.

Tabela Grupy D

1. Turcja 9 7-5 3 0 1

2. ARMENIA 6 7-5 2 0 1

3. Chorwacja 4 3-1 1 1 0

4. Walia 4 4-7 1 1 2

5. Łotwa 0 3-6 0 0 3

Prawy obrońca (ostatnio z konieczności w klubie grał na pozycji stopera) Linus Wahlqvist w sobotę o godz. 18 w Tallinie w barwach Szwecji może zmierzyć się z Estonią, a we wtorek o godz. 20.45 w Solnej Szwedzi podejmą Austriaków.

Tabela Grupy F

1. Austria 10 9-3 3 1 0

2. Belgia 7 7-1 2 1 0

3. SZWECJA 3 5-5 1 0 2

4. Estonia 1 2-6 0 1 2

5. Azerbejdżan 1 2-10 0 1 2

Napastnik Luka Zahovič ma szansę zagrać w kadrze Słowenii w czwartek o godz. 20.45 w Lublanie z Irlandią Północną i w niedzielę w tym samym czasie w Serravalle z San Marino.

Tabela Grupy H

1. Finlandia 9 10-3 3 0 1

2. Kazachstan 9 8-4 3 0 1

3. Dania 7 7-5 2 1 1

4. SŁOWENIA 7 5-4 2 1 1

5. Irlandia Płn. 3 2-3 1 0 3

6. San Marino 0 0-13 0 0 4

Jeśli chodzi o reprezentacyjne boje to w polskiej kadrze młodzieżowej do lat 20 grającej w Elite League znalazł się Mariusz Fornalczyk, który w piątek o godz. 17 w Łomży być może zagra z Portugalią, a w poniedziałek o godz. 16.15 w Legnicy ma szansę zmierzyć się z Niemcami. (mij)