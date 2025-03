Piłka nożna. Polscy juniorzy bez awansu na ME i MŚ

Na zdjęciu: Reprezentacja polskich 17-latków. Fot. Anna BURZYŃSKA

Piłkarska reprezentacja Polski do lat 17, prowadzona przez byłego zawodnika szczecińskiej Pogoni Dariusza Gęsiora, zremisowała we wtorek w Koszalinie z Belgią 2:2 (1:0) w swoim ostatnim meczu rozgrywanego w województwie zachodniopomorskim turnieju kwalifikacyjnego do mistrzostw Europy i świata. W drugim wtorkowym meczu naszej grupy Irlandia wygrała w Gryficach z Islandią 5:0 (2:0). Biało-Czerwoni, którzy wcześniej zremisowali z Islandią 1:1 oraz ulegli Irlandii 0:2, zajęli III miejsce w grupie i nie awansowali ani do mistrzostw kontynentu, ani globu. W naszej drużynie wystąpił napastnik Pogoni Szczecin Olivier Siniawski, który zagrał jedynie w końcówce meczu z Islandczykami.©℗

(mij)