Piłka nożna. Polacy rozbici w Brukseli...

W wyjazdowym meczu 2. kolejki grupy A4 Ligi Narodów piłkarska reprezentacja Polski bardzo wysoko przegrała w Brukseli z Belgią, choć nie minęło jeszcze pół godziny, kiedy to biało-czerwoni wyszli na prowadzenie po golu naszego kapitana Roberta Lewandowskiego, co ucieszyło kilkanaście tysięcy obecnych na stadionie polskich kibiców. Gospodarze jednak z nawiązką zrehabilitowali się za porażkę sprzed kilku dni w 1. kolejce z Holandią u siebie 1:4. Następny mecz w Lidze Narodów Polacy zagrają z Holandią w najbliższą sobotę o godz. 20.45 w Rotterdamie.

Belgia - Polska 6:1 (1:1); 0:1 Robert Lewandowski (28), 1:1 Axel Witsel (42), 2:1 Kevin De Bruyne (59), 3:1 Leandro Trossard (73), 4:1 Leandro Trossard (80), 5:1 Leander Dendoncker (83), 6:1 Loïs Openda (90+3).

Belgia: 12. Simon Mignolet - 19. Leander Dendoncker, 2. Toby Alderweireld, 5. Jan Vertonghen - 21. Timothy Castagne (84, 16. Thorgan Hazard), 6. Axel Witsel (84, 22. Wout Faes), 8. Youri Tielemans, 7. Kevin De Bruyne (75, 18. Charles De Ketelaere), 10. Eden Hazard (66, 17. Leandro Trossard), 11. Yannick Ferreira Carrasco - 23. Michy Batshuayi (84, 9. Loïs Openda).

Polska: 22. Bartłomiej Drągowski - 16. Robert Gumny, 15. Kamil Glik, 5. Jan Bednarek, 4. Tymoteusz Puchacz (46, 18. Bartosz Bereszyński) - 13. Jakub Kamiński (81, 21. Nicola Zalewski), 6. Szymon Żurkowski, 10. Grzegorz Krychowiak (46, 17. Damian Szymański), 20. Piotr Zieliński, 19. Sebastian Szymański (66, 2. Matty Cash) - 9. Robert Lewandowski (69, 7. Adam Buksa).

Żółte kartki: Witsel - Krychowiak. Sędziował: Ivan Kružliak (Słowacja).

W pierwszej połowie wystąpił znany z gry w Orle Mrzeżyno i Stali Szczecin Grzegorz Krychowiak, który w defensywie spisywał się solidnie, za faul otrzymał upomnienie, a za uderzenie go łokciem w twarz żółtą kartkę obejrzał Axel Witsel. Na ponad dwadzieścia ostatnich minut wszedł na boisko były napastnik Pogoni - wracający z USA do Europy i poważnej piłki, do francuskiego Lens - Adam Buksa, który miał jedną okazję, lecz z kilku metrów nie strzelił bramki. (mij)