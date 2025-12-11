Piłka nożna. Pogromca Pogoni w Katowicach...

Z zachodniopomorskich ekip najbliżej baraży o II ligę jest teoretycznie Flota Świnoujście, a piłkarzy z wyspy Uznam widzimy w pojedynku z Zawiszą Bydgoszcz, wygranym 1:0. Fot. km

W Warszawie odbyło się losowanie ćwierćfinałowych par piłkarskiego Pucharu Polski, a pogromca Pogoni Szczecin w 1/8 finału łódzki Widzew, zmierzy się na wyjeździe z GKS-em Katowice.

A oto pozostałe pary 1/4 finału: Lech Poznań - Górnik Zabrze, Zawisza Bydgoszcz - Chojniczanka Chojnice i Avia Świdnik - Raków Częstochowa. Mecze tej fazy rozgrywek odbędą się w dniach 3-5 marca 2026 roku. Kolejna runda, czyli półfinały, odbędą się 8 kwietnia, a finał zaplanowano tradycyjnie na 2 maja na Stadionie PGE Narodowym w stolicy.

W Gdańsku wylosowano zestaw par barażowych o udział w piłkarskiej II lidze w sezonie 2026/2027, a wicemistrz III-ligowej Grupy 2, w której grają m.in. zespoły zachodniopomorskie, w I rundzie baraży (jeden mecz) podejmie 3 czerwca wicemistrza Grupy 4. Obecnie wiceliderem naszej grupy jest ćwierćfinalista PP bydgoski Zawisza, ale szansę na II miejsce mają także kluby z naszego województwa, Flota Świnoujście i Błękitni Stargard, a w dalszej kolejności Polski Cukier Kluczevia Stargard i rezerwy Pogoni Szczecin, zaś outsiderowi Wybrzeżu Rewalskiemu Rewal awansowe baraże raczej nie są w głowie. Wiceliderem Grupy 4 jest obecnie były ekstraklasowicz KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski. W finale baraży (dwumecz 6 i 9 czerwca) lepszy z wiceliderów z Grupy 2 i Grupy 4 zagra z 13. zespołem II ligi, a pierwszy pojedynek odbędzie się na boisku III-ligowca. Teoretycznie, przy zbiegu niekorzystnych okoliczności, na 13. pozycję w II lidze mógłby spaść nawet Świt Szczecin, ale to raczej mało prawdopodobne, bo drużyna ze Skolwina zajmuje obecnie wysokie 5. miejsce, premiowane udziałem w barażach, ale nie o utrzymanie, lecz o awans na zaplecze ekstraklasy!

Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu FIFA ogłosiła terminarz turnieju finałowego piłkarskich mistrzostw świata, który od 11 czerwca do 19 lipca 2026 roku odbywać się będzie w Kanadzie, Meksyku i USA. Reprezentacja Polski w przypadku zwycięstwa w barażach o awans na mundial zagra w grupie F, a jej rywalami będą Tunezja (15 czerwca, godz. 4), Holandia (20 czerwca, godz. 19) i Japonia (26 czerwca, godz. 1).

Aby jednak wystąpić na MŚ, Biało-Czerwoni muszą w barażach w I rundzie 26 marca o godz. 20.45 w Warszawie pokonać Albanię, a w finale 31 marca (prawdopodobnie także o godz. 20.45) wygrać ze zwycięzcą pary: Ukraina - Szwecja.

