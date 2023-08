Piłka nożna. Pogoni ucieka ekstraklasa...

REKLAMA

Kibic od zawsze 2023-08-30 21:49:52 Ten mecz jak mało który do tej pory pokazał prawdziwe oblicze tego co dzieje się z Pogonią.Pogoń ma poważny problem.W tym zespole posypało się dosłownie wszystko,zespół źle funkcjonuje,nie rozumie się,brak lidera,brak odważnych decyzji na boisku.Młodzież gra jak juniorzy w lidze-boją się.Bramkarz w zespole-to oddzielny rozdział nie dowierzam że to jest zawodnik na ekstraklasę.Zawodnicy po meczu wysłuchali ostrej reprymendy kibiców.Nie sądzę by coś byli w stanie zmienić.To nie ich wina.

Rozpacz 2023-08-30 21:49:01 Pogoń to obecnie najsłabszy zespół Ekstraklasy. Nie jeden z najsłabszych, ale najsłabszy. Grają najwolniej w lidze, nawet żołwie są szybsze. Nie ma pomocy (wszyscy sprzedani), brak strzałów z daleka. Rozpacz. Może być degradacja. Rok temu podobnie było z Lechią. Spadła mimo wysokiego budżetu. Pogoń jest żle sformatowana i żle przygotowana do sezonu. Transfery są nieudane. Chyba trzeba pożegnać się z dyrektorem sportowym Adamczukiem. Jeśli nie, to będzie dramat.