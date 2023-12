Piłka nożna. Pogoń zremisowała z Wartą w dziwnym meczu... [GALERIA]

W dość dziwnym meczu, ostatnim w tym roku na Twardowskiego, który miał co najmniej trzy oblicza, portowcy zremisowali z poznańską drużyną, choć do 82. minuty prowadzili 3:1. Szczecinianie podtrzymali dobrą passę 16 kolejnych spotkań z Wartą bez porażki i z co najmniej jednym strzelonym golem, ale tym razem mocno zmarznięci kibice liczyli na coś więcej...

Piłkarska PKO BP Ekstraklasa: POGOŃ Szczecin - WARTA Poznań 3:3 (0:1); 0:1 Maciej Żurawski (9), 1:1 Mariusz Fornalczyk (50), 2:1 Jakub Bartkowski (61 samobójcza), 3:1 Kamil Grosicki (78), 3:2 Dimítris Stavrópoulos (82), 3:3 Kajetan Szmyt (90+1).



Pogoń: 77. Valentin Cojocaru - 28. Linus Wahlqvist, 23. Benedikt Zech, 33. Mariusz Malec, 32. Leonárdo Koútris (79, 4. Léo Borges) - 71. Olaf Korczakowski (46, 17. Mariusz Fornalczyk), 7. Rafał Kurzawa, 20. Alexander Gorgon (46, 10. Luka Zahovič), 8. Fredrik Ulvestad (70, 21. João Gamboa), 11. Kamil Grosicki (87, 25. Wojciech Lisowski) - 9. Efthýmis Kouloúris



Warta: 1. Adrian Lis - 2. Jakub Bartkowski, 4. Dimítris Stavrópoulos, 14. Bogdan Țîru (70, 77. Stefan Savić), 22. Konrad Matuszewski - 7. Kajetan Szmyt, 21. Mateusz Kupczak, 47. Tomáš Přikryl (64, 8. Niilo Mäenpää), 6. Maciej Żurawski (64, 44. Dawid Szymonowicz), 16. Miguel Luís (64, 29. Dario Vizinger) - 9. Márton Eppel (79, 3. Jakub Kiełb).



Żółte kartki: Szmyt, Stavrópoulos. Sędziował: Marcin Szczerbowicz (Olsztyn). Widzów: 8801.

Spotkanie rozpoczęło się od groźnych ataków Eppela, a gospodarze odpowiedzieli niezbyt mocną, ale zmierzającą w okienko główką Kouloúrisa, którą Lis zdołał wybić na rzut rożny. W 9. minucie były piłkarz Pogoni Żurawski główką zdobył gola dla Warty, ale mamy pewne wątpliwości, czy we wstępnej fazie tej akcji nie było spalonego... W 22. minucie po dobrej centrze Kouloúris strzelił w wewnętrzną część poprzeczki i wydawało się z trybun, że piłka mogła przekroczyć linię bramkową, ale arbiter był innego zdania. Chwilę później Cojocaru omal nie sprawił prezentu Eppelowi, podając piłkę tuż obok niego. W 32. Grosicki po dośrodkowaniu reklamował rękę rywala, lecz nie udało mu się zainteresować tą sprawą sędziego. Na tym skończyły się emocje dość niemrawej w wykonaniu podopiecznych trenera Jensa Gustafssona pierwszej połowy.

Po zmianie stron portowcy wyszli na boisko z dwoma ofensywnymi zmianami i z impetem zaatakowali poznańską bramkę, za którą siedzieli głośno i gorąco dopingujący szczecińscy szalikowcy. Goście odpowiedzieli kontrą, po której strzał Szmyta obronił rumuński golkiper, a już w 50 minucie po uderzeniu Fornalczyka z kilkunastu metrów i dużym, mylącym rykoszecie, Pogoń doprowadziła do wyrównania. Chwilę później po rzucie rożnym szczecinian Kouloúris główkował z bliska, ale poznański bramkarz wybił piłkę na kolejny korner. Po minucie Zahovič strzelił tuż koło słupka, a nieco później obronione zostały strzały Fornalczyka i Grosickiego. W 61. minucie po centrostrzale Grosickiego, były portowiec Bartkowski, posłał piłkę do własnej bramki i Pogoń wyszła na prowadzenie. Wynik szybko mógł podwyższyć Fornalczyk, ale strzelił obok bramki. W 78. minucie portowcy rozegrali świetną akcję, z kapitanem Grosickim w roli głównej, który strzałem w krótki róg strzelił trzecią bramkę. Dodajmy, że szczeciński lewoskrzydłowy zarówno tego gola, jak i bramkę z pomocą Bartkowskiego, zdobył... z prawej strony boiska (w pierwszej połowie też zamieniał się stronami z Korczakowskim, ale wówczas bez efektu). W końcówce szczecinianie pokazali, że nie potrafią się bronić przy stałych fragmentach gry i w 82. minucie po dośrodkowaniu z rzutu wolnego, Stavrópoulos głową zdobył kontaktową bramkę. Nie pomogło wprowadzenie trzeciego stopera i jeszcze jednego obrońcy (Borges zastąpił Koútrisa, który był świetny w ofensywie, ale w obronie popełniał błędy, podobnie zresztą jak Wahlqvist na prawej stronie defensywy, a za to Szed dwukrotnie był bliski gola jako środkowy napastnik), bo na początku doliczonego czasu Szmyt po indywidualnej akcji w sytuacji sam na sam doprowadził do wyrównania, podobnie jak to było niedawno w pucharowej potyczce z Górnikiem Zabrze. W piątek nie było jednak dogrywki i pojedynek, który chyba lepiej kondycyjnie wytrzymali poznaniacy (obie drużyny grały we wtorek w Pucharze Polski), zakończył się remisem.

Był to ostatni ekstraklasowy mecz w Szczecinie w tym roku, ale nie ostatnie spotkanie z piłkarzami Pogoni, bo w środę 13 grudnia o godz. 18 na Twardowskiego odbędzie się tradycyjne „Kolędowanie z Portowcami", a wstęp na tą świąteczną imprezę będzie bezpłatny. Pogoń zaprasza na teren stadionu miejskiego im. Floriana Krygiera, by poczuć smak zbliżających się świąt Bożego Narodzenia! (mij)

