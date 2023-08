Piłka nożna. Pogoń za Europą!

Po pokonaniu w ubiegłym tygodniu Irlandczyków z Ulsteru, dziś portowców czeka bardzo ważny mecz w Belgii. Fot. Ryszard PAKIESER

Piłkarze ekstraklasowej Pogoni Szczecin dziś o godz. 20 rozpoczną walkę o wejście na europejskie salony, w pierwszym meczu III rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy mierząc się w Gandawie z belgijskim klubem KAA Gent, a pojedynek na żywo transmitowany będzie w TVP Sport, zaś studio rozpocznie się pół godziny przed zawodami. Dla najwierniejszych kibiców i tzw. nocnych marków na godz. 1.25 zaplanowano retransmisję.

Przed szalenie ważnym dwumeczem (rewanż w czwartek 17 sierpnia o godz. 18 na Twardowskiego; transmisja również w TVP Sport) Duma Pomorza ma nieco problemów z defensywą. Na początku meczu ligowego z Widzewem Łódź kontuzji doznał podstawowy bramkarz Dante Stipica i po udzieleniu mu pomocy medycznej co prawda kontynuował zawody, ale na treningu dzień przed meczem z północnoirlandzkim Linfieldem zderzył się z kolegą z drużyny i już nie był zdolny do kontynuowania zajęć, będąc zmuszonym do założenia na szyję ortopedycznego gorsetu. Badania nie wykazały co prawda poważniejszych obrażeń, ale nie wiadomo czy po kilkudniowej przerwie w treningach będzie zdolny do występu w Gandawie. Jego pierwszy zmiennik Bartosz Klebaniuk też miał niedawno kłopoty zdrowotne z powodu których nie pojechał na inauguracyjny mecz PKO BP Ekstraklasy z Wartą Poznań, ale z konieczności zagrał w rewanżu z ekipą z Belfastu, choć występu nie zaliczy chyba do najbardziej udanych. Problemy są też ze szczecińskimi stoperami, gdyż Benedikt Zech doznał kontuzji w pierwszym meczu z Linfield FC, a w okresie przygotowawczym problemy zdrowotne miał Danijel Lončar i nie prezentuje teraz najwyższej formy. W tej sytuacji nie jest wykluczone, że przed Klebaniukiem parę środkowych obrońców tworzyć będą Mariusz Malec z Wojciechem Lisowskim...

W tej sytuacji Pogoń czyni ekspresowe starania o pozyskanie 29-letniego polskiego prawonożnego stopera, mogącego także występować na prawej i lewej obronie, Przemysława Marka Szymińskiego, ostatnio występującego we włoskim klubie Frosinone Calcio, z którym jest związany umową do 30 czerwca 2025 roku. Portal Transfermarkt szacuje jego wartość rynkową na 800 tys. euro. Kamil Grosicki chętnie widziałby natomiast w obronie Pogoni byłego kolegę z reprezentacji Kamila Glika…

Po czwartkowym meczu z Linfield FC portowcy odbyli jeszcze w ubiegłym tygodniu trzy treningi. W piątek ćwiczyli na boisku, a w niedzielę - na boisku i w siłowni. Dodatkowo w sobotę część naszych piłkarzy, którzy ostatnio otrzymywali mniej szans pokazywania się w oficjalnych meczach, wystąpiła w przegranym III-ligowym spotkaniu drugiego zespołu z Cartusią Kartuzy. W poniedziałek podopieczni trenera Jensa Gustafssona trenowali na boisku, a wczoraj przed południem, po śniadaniu, zespół wyleciał do Gandawy, gdzie wieczorem na murawie stadionu Ghalmaco Arena nasi piłkarze odbyli ostatni przedmeczowy trening. Bezpośrednio po meczu z KAA Gent zespół powróci do Szczecina i do końca tygodnia na miejscu będzie pracował pod kątem niedzielnej ligowej rywalizacji z Radomiakiem, która rozpocznie się na stadionie im. Floriana Krygiera o godz. 15. Jutro, w piątek i w sobotę szczecińscy piłkarze mają w planach po jednym treningu na Twardowskiego.

Nasz dzisiejszy rywal KAA Gent - grający podobnym ofensywnym stylem co Pogoń z akcjami budowanym konsekwentnie z przejściem przez trzy formacje - wyeliminował w II rundzie eliminacji LKE słowacką MŠK Žilinę, wyraźnie wygrywając w obu spotkaniach (w Gandawie 5:1 i na wyjeździe 5:2). Gent to mistrz Belgii z 2015 roku, a także czterokrotny zdobywca Pucharu Belgii (1964, 1984, 2010 oraz 2022). W ubiegłym sezonie drużyna zajęła 5. miejsce w ekstraklasie belgijskiej Jupiler Pro League. W 2021 roku klub z Gandawy w rundzie play-off eliminacji LKE mierzył się z Rakowem Częstochowa. W Polsce przegrał wówczas 0:1, ale przeszedł do fazy grupowej rozgrywek dzięki zwycięstwu na własnym obiekcie 3:0. W ostatnich latach barwy belgijskiego klubu reprezentował znany z polskich ekstraklasowych boisk Vadis Odjidja-Ofoe, który występował w Legii Warszawa. Przypomnijmy, że Królestwo Belgii zamieszkałe praktycznie przez dwie nacje: Flamandów i Walonów, to państwo federacyjne z trzema regionami o szerokiej autonomii: Flandrię z językiem niderlandzkim (na jej terenie leży Gandawa), Walonię z językiem francuskim i Region Stołeczny Brukseli.

Dzisiejszy mecz Pogoni poprowadzi Grek Vassílios Fotiás, a spotkanie rewanżowe będzie sędziował Ruddy Buquet z Francji. 34-letni arbiter z Grecji na co dzień sędziuje głównie spotkania w swoim kraju. W tym sezonie miał już okazję w Europie poprowadzić spotkanie II rundy eliminacji LKE, w którym ormiański Alaszkert Erywań przegrał 0:1 z węgierskim Debreczynem. W meczu w Gandawie na linach będą wspierać go rodacy: Andréas Meïntanás i Konstantínos Psarrís, a na sędziego technicznego wyznaczony został Aristotélis Diamantópoulos.

(mij)

Kadra KAA Gent na mecze z Pogonią

Bramkarze: 33. Davy Roef (06.02.94), 1. Paul Nardi (18.05.94), 50. Victor De Coninck (08.02.06), 30. Célestin De Schrevel (02.04.02), 40. René Vanden Borre (19.01.04), 26. Louis Fortin (12.01.02).

Obrońcy: 23. Jordan Torunarigha (07.08.97), 15. Bram Lagae (14.01.04), 14. Alessio Castro-Montes (17.05.97), 5. Ismaël Kandouss (12.11.97), 4. Tsuyoshi Watanabe (05.02.97), 12. Justin Munezero (24.04.01), 25. Núrio Fortuna (24.03.95), 34. Rune Van Den Bergh (27.01.03), 31. Yari Stevens (18.12.03).

Pomocnicy: 27. Keegan Jelacic (31.07.02), 18. Matisse Samoise (21.11.01), 8. Pieter Gerkens (17.02.95), 24. Sven Kums (26.02.88), 17. Andrew Hjulsager (15.01.95), 22. Brian Agbor (14.06.01), 13. Julien De Sart (23.12.94), 7. Hong Hyun-seok (16.06.99), 37. Robbie Van Hauter (31.05.03), 35. Wout Asselman (20.01.05), 32. Noah De Ridder (08.10.03), 36. Tibe De Vlieger (05.11.05).

Napastnicy: 10. Tarik Tissoudali (02.04.93), 19. Malick Fofana (31.03.05), 20. Gift Orban (17.07.02), 11. Hugo Cuypers (07.02.97), 28. Matias Fernandez-Pardo (03.02.05).

Oprócz tej podstawowej kadry jest jeszcze możliwość późniejszego zgłoszenia dodatkowych zawodników, ale poniżej 21. roku życia i z belgijskim obywatelstwem.