Piłka nożna. Pogoń z wrocławskim outsiderem

W rundzie jesiennej 1 września portowcy wygrali w Szczecinie z wrocławianami w hokejowych rozmiarach 5:3. Fot. Dariusz GORAJSKI

Po przerwaniu zwycięskiej passy przegraną minionej soboty na Twardowskiego z liderującym Lechem Poznań 0:3, teraz ekstraklasowi piłkarze szczecińskiej Pogoni zmieniają biegun, bo w piątek o godz. 20.30 zmierzą się we Wrocławiu z zamykającym tabelę tamtejszym Śląskiem.

W stolicy Dolnego Śląska szczecinianie będą musieli radzić sobie bez Marcela Wędrychowskiego, który będzie pauzował z powodu czerwonej kartki otrzymanej w spotkaniu z Lechem oraz mających kłopoty zdrowotne Kacpra Smolińskiego i Mariusza Malca, a do zespołu Centralnej Ligi Juniorów Starszych odsunięty został Antoni Klukowski. Mało prawdopodobny jest też udział któregoś z trzech niedawno pozyskanych graczy południowoamerykańskich, choć trener Robert Kolendowicz mówi, że czeka na potwierdzenie zgłoszenia do rozgrywek trzech nowych zawodników... Natomiast w zespole wojskowych kontuzjowani są Jakub Świerczok i Marcin Cebula oraz nie będą mogli zagrać pauzujący za kartki Tudor Băluță i Jehor Macenko.

Do tej pory portowcy mierzyli się w lidze z wojskowymi 78-krotnie, po 25 razy wygrywając i remisując oraz doznając 28 porażek, co dało ujemną różnicę bramek: 101-112. Dwa poprzednie spotkania zakończyła się zwycięstwami szczecinian, a w pięciu ostatnich nie było remisów. W Pucharze Polski kluby zmierzyły się jedynie w ćwierćfinałowym dwumeczu, a Śląsk wygrał oba spotkania, zdobywając później główne trofeum. Najwięcej goli wrocławianom strzelił Marian Kielec (7), a po 4 trafienia zaliczyli: Jerzy Krzystolik, Kazimierz Sokołowski, Robert Dymkowski i Adam Frączczak.

Kibice interesują się nie tylko grą Pogoni, ale także napiętą sytuacją wokół naszego klubu, bo podobno nowi właściciele nie zapłacili za akcje spółki poprzednikom. Indagowany w tej sprawie obecny prezes Brazylijczyk Nilo Effori nie odpowiedział na naszego maila z pytaniami, a były szef klubu Jarosław Mroczek też nie był skory do rozmów, tłumacząc się, że w tym gorącym okresie jest mocno zaabsorbowany pracą. O tym, jak zawodnicy reagują na sytuację wokół Dumy Pomorza mówił zaś Robert Kolendowicz, który powiedział: „Skupiamy się na tym, co możemy kontrolować. Jesteśmy zaprawieni w bojach, bo dużo się u nas dzieje. Dla nas najistotniejszy jest mecz. Dostajemy ciągle wyjaśnienia odnośnie obecnej sytuacji. Moim obowiązkiem i nas wszystkich jest skoncentrować się na tym, co się dzieje na boisku. Na tych naszych dobrych, boiskowych momentach".

Szczeciński szkoleniowiec na czwartkowej konferencji prasowej wyjaśniał też sprawę Antoniego Klukowskiego oraz mówił też o innych zawodnikach, którym kończą się po sezonie kontrakty: „Zdegradowanie Klukowskiego to jest złe słowo. Wydarzyło się coś, co nie powinno się wydarzyć w szatni. Pewne standardy, zachowania i wartości zostały nadszarpnięte. Dlatego podjąłem decyzję, że na dwa tygodnie trafi do zespołu juniorów. Po tym okresie będziemy podejmować kolejne decyzje. Antoni to bardzo utalentowany zawodnik, który może zrobić wielką karierę. Bardzo mu tego życzę. Są jednak rzeczy, których nie będę akceptował. Chcę jasnej deklaracji, z kim mogę na tę wojnę iść. Potrzebujemy w drużynie wzajemnego zaufania. Jeśli tego zaufania nie ma u jednej ze stron, to będzie nam ciężko. Antek teraz przez dwa tygodnie będzie pracował z zespołem U-19, potem wyjedzie na reprezentację. Następnie zobaczymy. Moje drzwi będą po tym okresie dla niego otwarte. Kontrakt kończy się nie tylko jemu, bo łącznie pięciu zawodnikom. Także Mariuszowi Malcowi, Rafałowi Kurzawie, Olafowi Korczakowskiemu i Kacprowi Łukasiakowi. Od każdego z nich otrzymałem jasne deklaracje dotyczące przyszłości. Takiej samej informacji oczekuję od Antka. On chciał odejść z zespołu w ostatnim dniu okienka transferowego. Nie zamykam dla niego drzwi, ale potrzebuję od niego jasnej deklaracji i dbania o standardy, które są w szatni. Nie chcę za dużo mówić. Jesteśmy klubem, który ma swoje kłopoty. Chcę mieć zaufanie do zawodników, którzy mają rywalizować z nami o punkty. Chcę mieć piłkarzy, którzy są gotowi pójść z nami na wojnę".

Trener wspomniał też o sytuacji trzech nowych zawodników: „Trenują z nami, nadrabiają zaległości. Brazylijski skrzydłowy Renyer jest po długiej przerwie, ale od tego tygodnia jest w treningu z pierwszym zespołem. Chilijski obrońca Benjamin Rojas miał problemy ze stawem skokowym, ale już jest w porządku. Brazylijski stoper Luizão normalnie trenuje. Mamy mocną grupę i ciężko jest do niej wejść, ale nie zamykam jednak drogi przed nikim. Liczy się ciężka praca i rywalizacja. Mam nadzieję, że nowi gracze będą przydatni. Chcę mieć szeroki skład i rywalizację na treningach". (mij)

W 24. kolejce grają

PIĄTEK

Korona - Puszcza 18.00

Śląsk - POGOŃ 20.30

SOBOTA

Cracovia - Radomiak 14.45

Piast - Raków 17.30

Lech - Stal 20.15

NIEDZIELA

GKS Katowice - Zagłębie 12.15

Lechia - Górnik 14.45

Widzew - Jagiellonia 17.30

PONIEDZIAŁEK

Motor - Legia 19.00

Tabela po 23 kolejkach

1. Lech Poznań 47 43-18 15 2 6

2. Raków Częstochowa 46 31-14 13 7 3

3. Jagiellonia Białystok 45 44-29 13 6 4

4. Legia Warszawa 39 43-29 11 6 6

5. POGOŃ Szczecin 39 35-25 12 3 8

6. Cracovia Kraków 38 41-32 10 8 5

7. Motor Lublin 35 32-37 10 5 8

8. Górnik Zabrze 34 30-28 10 4 9

9. Piast Gliwice 33 25-21 8 9 6

10. GKS Katowice 30 32-30 8 6 9

11. Korona Kielce 29 21-29 7 8 8

12. Widzew Łódź 27 27-38 7 6 10

13. Radomiak Radom 25 30-37 7 4 12

14. Stal Mielec 23 24-31 6 5 12

15. Zagłębie Lubin 22 20-36 6 4 13

16. Puszcza Niepołomice 22 21-32 5 7 11

17. Lechia Gdańsk 21 24-40 5 6 12

18. Śląsk Wrocław 14 20-37 2 8 13