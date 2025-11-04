Piłka nożna. Pogoń z Widzewem w walce o ćwierćfinał Pucharu Polski

Kibice Widzewa już kilka lat temu zbliżyli się z fanami portowców, a od niedawna mają oficjalną "zgodę". Fot. Ryszard Pakieser

We wtorek w Warszawie odbyło się losowanie par 1/8 finału piłkarskiego Pucharu Polski, a ekstraklasowa Pogoń Szczecin trafiła na rywala z tej samej klasy rozgrywkowej i jest nim Widzew Łódź, zaś pojedynek odbędzie się na Twardowskiego w pierwszym tygodniu grudnia, we wtorek, środę lub czwartek (w dniach 2-4 grudnia).

Jedną z sierotek wyciągających piłeczki z nazwami drużyn podczas wtorkowego losowania był Jakub Wawrzyniak, występujący przed laty w reprezentacji Polski i grający m.in. w II-ligowych wówczas Błękitnych Stargard. Losowanie tak się ułożyło, że choć na tym etapie mamy dziesięciu ekstraklasowiczów, to w ćwierćfinale znajdzie się co najmniej dwóch przedstawicieli niższych lig, bo pogromca Floty Świnoujście, III-ligowa Avia Świdnik, podejmie I-ligową Polonię Bytom, a III-ligowy Zawisza w Bydgoszczy zmierzy się z liderem I ligi Wisłą Kraków. II-ligowa Chojniczanka Chojnice, która w kontrowersyjnych okolicznościach wyeliminowała Świt Szczecin, zagra na swym stadionie z ekstraklasową Koroną Kielce i ciekawi jesteśmy, czy ponownie będzie tam sędziował Damian Krumplewski z Olsztyna…

W Pucharze Polski portowcy spotkali się z Widzewem tylko jeden raz i też było to w 1/8 finału, a mecz odbył się na Twardowskiego 30 października 1986 roku, a Pogoń po zwycięstwie 3:2 awansowała do ćwierćfinału, więc nie mielibyśmy nic przeciwko temu, by doszło do „powtórki z rozrywki”. W meczu sprzed 39 lat granatowo-bordowi w regulaminowym czasie dwukrotnie obejmowali prowadzenie, po bramkach Jerzego Sokołowskiego w 24. minucie i Marka Leśniaka w 76. minucie, lecz łodzianie wyrównywali po golach Kazimierza Potka w 65. minucie oraz Leszka Iwanickiego w 78. minucie, doprowadzając do dogrywki, a w 108. minucie losy rywalizacji rozstrzygnął Marek Leśniak.

W lidze Duma Pomorza grała dotychczas z Widzewem 59 razy i ma nieco niekorzystny bilans, gdyż wygrała 21 pojedynków, 13 razy dzieliła się punktami i doznała 25 porażek, co dało ujemną różnicę bramek: 70-76. Niedawny okres był jednak bardziej korzystny dla naszej drużyny, która 5 ostatnich pojedynków wygrała, w 9 kolejnych meczach nie doznała porażki, a w 13 minionych bojach strzelała co najmniej jedną bramkę. Najwyższe w historii zwycięstwo portowcy odnieśli 22 lutego tego roku, zwyciężając na wyjeździe 4:0 (najwyższą porażkę 1:5 ponieśliśmy w Łodzi 18 października 1981 roku. a było to w czasach „solidarnościowej” euforii, a Jaruzelski przygotowywał już skrycie stan wojenny…). Jeśli chodzi o bramkowe rekordy, to wszystkie pamiętne mecze odbywały się w mieście włókniarzy, bo najwięcej goli też padło właśnie tam, w zremisowanym 4:4 pojedynku, który odbył się 4 września 1976 roku. W historii szczecińsko-łódzkich zawodów najwięcej goli do Pogoni zdobył Leszek Wolski (6), a dla naszych rywali - Świętej Pamięci Włodzimierz Smolarek (7). ©℗ (mij)

PARY 1/8 FINAŁU PUCHARU POLSKI:

POGOŃ SZCZECIN - Widzew Łódź

Piast Gliwice - Lech Poznań

Avia Świdnik - Polonia Bytom

Zawisza Bydgoszcz - Wisła Kraków

Chojniczanka Chojnice - Korona Kielce

Lechia Gdańsk - Górnik Zabrze

GKS Katowice - Jagiellonia Białystok

Śląsk Wrocław - Raków Częstochowa

Następna runda, czyli 1/4 finału PP odbędzie się w dniach 3-5 marca 2026, a finał zaplanowano tradycyjnie na 2 maja.

