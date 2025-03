Piłka nożna. Pogoń z Puszczą w półfinale Pucharu Polski!

Szerokość boiska w Niepołomnicach jest mniejsza niż w Szczecinie i na to trzeba uważać.

Jest nadzieja że Pogoń wygra z Puszczą, i prawdopodobnie Legia wygra z Ruchem. Zatem na Narodowym w Warszawie finał będzie Pogoń -Legia. Niedobrze, bo Warszawa to w zasadzie kibice Legii. Oby Bóg był z nami, to byśmy coś udowodnili całej Polsce.

Marcin

2025-03-02 21:17:19

Wcale niekoniecznie to oczywiste że to korzystne losowanie,patrząc na to jak portowcy się prezentowali z Piastem i Lechem. Wolałbym Legię.