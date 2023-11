Piłka nożna. Pogoń z Podbeskidziem

W poprzedniej edycji PP portowcy odpadli w 1/8 finału, przegrywając z późniejszym mistrzem Polski Rakowem Częstochowa. Fot. Ryszard PAKIESER

We wtorek o godz. 18 w Bielsku-Białej piłkarze ekstraklasowej Pogoni Szczecin, trzy dni po wygraniu ligowego spotkania w Krakowie z Puszczą Niepołomic, zmierzą się w wyjazdowym pojedynku z miejscowym I-ligowym Podbeskidziem w 1/16 finału Pucharu Polski. W poprzedniej rundzie PP szczecinianie nie grali, gdyż mieli wolny los jako uczestnik europejskich pucharów. Dzisiejsze spotkanie transmitowane będzie jedynie w internecie przez portal Polskiego Związku Piłki Nożnej „laczynaspilka".

To już 70. edycja rozgrywek mających na celu wyłonienie zdobywcy Pucharu Polski. Triumfator nie tylko zgarnie okazałe trofeum, ale zagwarantuje sobie też możliwość gry w kwalifikacjach do fazy grupowej Ligi Europy w sezonie 2024/25. Portowcy dotychczas trzykrotnie awansowali do finału PP, za każdym razem decydujące spotkanie przegrywając 0:1. W 1981 roku ulegliśmy w takim stosunku Legii Warszawa, w 1982 roku Lechowi Poznań, zaś w 2010 roku Jagiellonii Białystok.

Przed nami trzeci w Pucharze Polski, a ogólnie 19. oficjalny mecz z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Bilans dotychczasowych gier z góralami jest korzystny dla portowców. Dotychczas z Podbeskidziem 2 razy mierzyliśmy się w Pucharze Polski, a także 16 razy w rozgrywkach ligowych. W bojach o ligowe punkty nasi piłkarze odnieśli 8 zwycięstw, a także 4 razy zremisowali i tyle samo razy przegrali. Ostatnie takie pojedynki miały miejsce w sezonie 2020/21. Wówczas na Twardowskiego zremisowaliśmy z ekipą z województwa śląskiego 1:1. Gola dla Pogoni strzelił Adrian Benedyczak, zaś dla rywali trafił Kamil Biliński. W Bielsku-Białej zwyciężyliśmy 2:0 po bramkach Kacpra Kozłowskiego oraz Sebastiana Kowalczyka z rzutu karnego. Nasze jedyne dwa mecze w Pucharze Polski z Podbeskidziem odbyły się w sezonie 2004/05. Wtedy los skrzyżował wtorkowych rywali na etapie 1/8 Pucharu Polski. W Bielsku-Białej padł remis 1:1 po bramce dla gospodarzy Grzegorza Patera i trafieniu dla Pogoni Radka Divecky'ego. W rewanżu u siebie portowcy zwyciężyli 1:0 po golu Krzysztofa Michalskiego.

W poprzednim sezonie Pogoń w 1/16 także grała w Bielsku-Białej, ale... z III-ligowym Rekordem, który to klub bardziej kojarzony jest z futsalem. Pojedynek nie był dla szczecinian spacerkiem, bo awansowali, ale dopiero po maratonie rzutów karnych, zwyciężając ostatecznie 12:11.

(mij)