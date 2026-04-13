Piłka nożna. Pogoń z Piastem bez Grosickiego i Greenwooda!

Według nieoficjalnych informacji ekstraklasowi piłkarze Pogoni Szczecin wystąpią w dzisiejszym meczu z Piatem w Gliwicach, który rozpocznie się o godz. 19, bez Kamila Grosickiego i Sama Greenwooda!

Z powodu kartek w Gliwicach w naszej drużynie nie będą mogli zagrać Grecy: Leonardo Koutris i Dimitrios Keramitsis, a ze względu na sprawy zdrowotne nie zobaczymy też: Rajmunda Molnara, Linusa Wahlqvista, Jose Pozo, Benjamina Mendego i Husseina Aliego, a prawdopodobnie także Attilę Szalaia, choć w piątek na konferencji prasowej szczeciński szkoleniowiec Thomas Thomasberg mówił, że jest szansa na występ węgierskiego stopera.

(mij)

