Piłka nożna. Pogoń z nowym tunelem i... francuskim napastnikiem?

Tak wygląda nowy tunel na Twardowskiego. Fot. Pogoń Szczecin SA

Chociaż właściciel i prezes ekstraklasowej Pogoni Szczecin Alex Haditaghi apelował w mediach społecznościowych o przełożenie wiosennej piłkarskiej inauguracji w Lublinie z powodu mocno zimowych prognoz meteorologicznych, szczeciński klub nie złożył oficjalnego protestu do Polskiego Związku Piłki Nożnej i w niedzielę o godz. 12.15, meczem z tamtejszym Motorem, Portowcy wrócą do ligowej rywalizacji po zaledwie 57 dniach grudniowo-styczniowej przerwy.

W tym roku wczesne rozpoczęcie ligowej rywalizacji można w pewnym sensie usprawiedliwić zbliżającymi się mistrzostwami świata, ale przypomnijmy, że obecna przerwa zimowa jest o 3 dni dłuższa niż ta z sezonu 2024/25, gdy mieliśmy 54 dni pauzy od futbolu. W naszych warunkach klimatycznych granie ligowych spotkań w grudniu i styczniu uważamy za absurd, ale PZPN nie licząc się z kibicami, ma inne zdanie, bo jego przedstawiciele zasiadają w ogrzewanych lożach z wyszynkiem...

Tuż przed startem rozgrywek Duma Pomorza czyni starania o pozyskanie 23-letniego francuskiego środkowego napastnika Fallego N'Dofunsu Mayulu, mającego też obywatelstwo Demokratycznej Republiki Konga, obecnie występującego w angielskim Bristol City (jesienią zagrał w 10 meczach), z którym ma ważny kontrakt do 30 czerwca 2028 roku. Zawodnik może też grać jako ofensywny pomocnik. Obecnie Transfermarkt szacuje jego wartość rynkową na 2 mln euro, a najwyższa cena Francuza wynosiła o milion euro więcej i było to we wrześniu 2024 roku.

Po latach bez tunelu z prawdziwego zdarzenia, którym piłkarze wychodzą na płytę szczecińskiego boiska, od środy Pogoń ma jeden z najpiękniejszych tuneli na piłkarskiej mapie Polski, a ufundował go partner wiodący klubu, a projekt w głosowaniu wybrali kibice. Nowa oprawa tunelu mocno nawiązuje do tożsamości Pogoni, gdyż lewa ściana prezentuje mapę inspirowaną dawnymi mapami żeglarskimi, łącząc motywy klubowe z historycznymi odniesieniami do Szczecina jako miasta portowego, a prawa strona to surowa, industrialna estetyka, przywodząca na myśl stalową burtę statku i stoczniowe dziedzictwo miasta. Całość dopełnia duży, podświetlany herb Pogoni. (mij)

