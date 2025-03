Piłka nożna. Pogoń z nowym dyrektorem

W czwartek Pogoń poinformowała, że z początkiem marca nowym dyrektorem zarządzającym, w miejsce Łukasza Machińskiego, jest menedżer pochodzący ze Szczecina Paweł Skoworotko (ostatnie 20 lat spędził w innych miastach), który będzie nadzorował wszystkie obszary pozasportowe, związane z codziennym funkcjonowaniem klubu. Nie wiemy czy jest z nadania brazylijskiego prezesa Nilo Efforiego czy jego poprzednika Jarosława Mroczka, ale ostatnie wydarzenia wskazują na ten drugi wariant...

Skoworotko doświadczenie zdobywał w krajowych i międzynarodowych przedsiębiorstwach z branży logistycznej i przemysłowej. Pracował m.in. jako dyrektor ds. operacyjnych w Amazonie, dyrektor produkcji w Philips Polska, dyrektor operacyjny w Flextronics Poland, czy dyrektor produkcji i zarazem prokurent w zakładach zbrojeniowych Bumar Elektronika. Zasiadał także w zarządach dużych spółek, pełniąc rolę prezesa zarządu w Expom oraz w FLSmidth MAAG Gear oraz członka zarządu Poczty Polskiej. Jest absolwentem Wydziału Elektroniki na Politechnice Szczecińskiej oraz studiów menedżerskich MBA University of Strathclyde.

- Bardzo cieszę się, że dołączam do największego klubu na Pomorzu Zachodnim - mówi nowy dyrektor zarządzający P. Skoworotko. - Wracam do siebie, bo choć pochodzę ze Szczecina, to dwie ostatnie dekady życia zawodowego spędziłem w innych miastach. Klub, jako organizacja, z pewnością wymaga świeżego spojrzenia z zewnątrz i oceny zachodzących w nim procesów. Z pewnością fakt, że w ostatnich latach długo przebywałem poza Szczecinem oraz dotychczasowe doświadczenie zawodowe pozwolą mi trzeźwym okiem ocenić sytuację w Pogoni oraz zdiagnozować obszary, które wymagają zmian. Musimy zacząć właśnie od głębokiej analizy, a następnie wdrożyć zmiany tam, gdzie organizacja potrzebuje tego najbardziej. Na pewno przede mną wiele trudnych decyzji, natomiast wiem też, że spoczywa na mnie duża odpowiedzialność.

(oprac. mij)

Paweł Skoworotko na stadionie Pogoni.

Fot. Pogoń Szczecin SA