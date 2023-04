Piłka nożna. Pogoń z licencjami, ale z nadzorem i zobowiązaniem...

Kibic taki sobie

2023-04-28 22:12:38

Hm-owy "nadzór finansowy" nie brzmi najlepiej i sugeruje,że zobowiązania się "rozjeżdżają" Tak więc za kolorowo z kasą klubową to nie wygląda.Oby nie stało się to co stało się z Lechią.Mieszane mam też odczucia czy aby na pewno Pogoni potrzebne są te "Puchary" Czy one nie sprawią,że będzie to finansowy gwóźdź do trumny" Czy Grosik i kilku innych zejdą jeszcze niżej z kwot kontraktowych-?. Czy będziemy świadkami " jaka płaca taka sportowa forma" Obserwujemy to w Lechii.