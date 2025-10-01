Piłka nożna. Pogoń z Legią w Warszawie po pechowym losowaniu Pucharu Polski

W środę w Warszawie wylosowano pary 1/16 finału piłkarskiego Pucharu Polski, a wśród uczestników tego szczebla były aż trzy zachodniopomorskie drużyny, które wylosowały wymagających rywali z odpowiadających im klas rozgrywkowych, a sprawa walki o awans będzie tym trudniejsza, iż wszystkie nasze zespoły zagrają na wyjazdach.
Ekstraklasowa Pogoń Szczecin wylosowała także występującą w najwyższej klasie rozgrywkowej Legię Warszawa, z którą ostatnio przegrała w lidze na Łazienkowskiej 0:1. Październikowy mecz będzie zarazem rewanżem za finał poprzedniej edycji PP, w którym portowcy ulegli wojskowym 3:4.
II-ligowy Świt Szczecin trafił na Chojniczankę Chojnice, którą kilka dni temu podejmował na Skolwinie w walce o ligowe punkty i zremisował 2:2 tracąc wyrównującą bramkę w doliczonym czasie. Poprzednio kluby spotkały się w czerwcu w Chojnicach w barażu o awans do I ligi i skolwinianie przegrali 3:5.
III-ligowa Flota Świnoujście zmierzy się z wiceliderem Grupy 4 trzeciego frontu Avią Świdnik i wyspiarzy czekać będzie podróż na drugi kraniec Polski.
Pary 1/16 finału PP
Hutnik Kraków - Wisła Kraków
ŁKS Łódź - GKS Katowice
Gryf Słupsk - Lech Poznań
Miedź Legnica - Jagiellonia Białystok
Raków Częstochowa - Cracovia Kraków
Arka Gdynia - Górnik Zabrze
Avia Świdnik - FLOTA Świnoujście
Zawisza Bydgoszcz - GKS Wikielec
Legia Warszawa - POGOŃ Szczecin
LKS II Goczałkowice Zdrój - Polonia Bytom
Chojniczanka Chojnice - ŚWIT Szczecin
Puszcza Niepołomice - Lechia Gdańsk
Widzew Łódź - Zagłębie Lubin
Olimpia Grudziądz - Śląsk Wrocław
Znicz Pruszków - Korona Kielce
Odra Opole - Piast Gliwice
Mecze 1/16 finału odbędą się od 28- do 30 października. Następna runda, czyli 1/8 finału, odbędzie się w dniach 2-4 grudnia, a finał zaplanowano tradycyjnie na 2 maja.
(mij)