Środa, 01 października 2025 r. 
Piłka nożna. Pogoń z Legią w Warszawie po pechowym losowaniu Pucharu Polski

Data publikacji: 01 października 2025 r. 18:26
Ostatnia aktualizacja: 01 października 2025 r. 18:26
Pogoń przegrała minionej niedzieli ekstraklasowy pojedynek z Legią w stolicy, tracąc gola już na samym początku z rzutu karnego, a w Warszawie jedenastki przeciwko gościom dyktowane są dość często... Fot. Pogoń Szczecin SA  

W środę w Warszawie wylosowano pary 1/16 finału  piłkarskiego Pucharu Polski, a wśród uczestników tego szczebla były aż trzy zachodniopomorskie drużyny, które wylosowały wymagających rywali z odpowiadających im klas rozgrywkowych, a sprawa walki o awans będzie tym trudniejsza, iż wszystkie nasze zespoły zagrają na wyjazdach. 

Ekstraklasowa Pogoń Szczecin wylosowała także występującą w najwyższej klasie rozgrywkowej Legię Warszawa, z którą ostatnio przegrała w lidze na Łazienkowskiej 0:1. Październikowy mecz będzie zarazem rewanżem za finał poprzedniej edycji PP, w którym portowcy ulegli wojskowym 3:4.

II-ligowy Świt Szczecin trafił na Chojniczankę Chojnice, którą kilka dni temu podejmował na Skolwinie w walce o ligowe punkty i zremisował 2:2 tracąc wyrównującą bramkę w doliczonym czasie. Poprzednio kluby spotkały się w czerwcu w Chojnicach w barażu o awans do I ligi i skolwinianie przegrali 3:5.

III-ligowa Flota Świnoujście zmierzy się z wiceliderem Grupy 4 trzeciego frontu Avią Świdnik i wyspiarzy czekać będzie podróż na drugi kraniec Polski.

Pary 1/16 finału PP 

Hutnik Kraków - Wisła Kraków
ŁKS Łódź - GKS Katowice
Gryf Słupsk - Lech Poznań
Miedź Legnica - Jagiellonia Białystok
Raków Częstochowa - Cracovia Kraków
Arka Gdynia - Górnik Zabrze
Avia Świdnik - FLOTA Świnoujście
Zawisza Bydgoszcz - GKS Wikielec
Legia Warszawa - POGOŃ Szczecin
LKS II Goczałkowice Zdrój - Polonia Bytom
Chojniczanka Chojnice - ŚWIT Szczecin
Puszcza Niepołomice - Lechia Gdańsk
Widzew Łódź - Zagłębie Lubin
Olimpia Grudziądz - Śląsk Wrocław
Znicz Pruszków - Korona Kielce
Odra Opole - Piast Gliwice

Mecze 1/16 finału odbędą się od 28- do 30 października. Następna runda, czyli 1/8 finału, odbędzie się w dniach 2-4 grudnia, a finał zaplanowano tradycyjnie na 2 maja.

 (mij)

 

