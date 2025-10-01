Piłka nożna. Pogoń z Legią w Warszawie po pechowym losowaniu Pucharu Polski

Pogoń przegrała minionej niedzieli ekstraklasowy pojedynek z Legią w stolicy, tracąc gola już na samym początku z rzutu karnego, a w Warszawie jedenastki przeciwko gościom dyktowane są dość często... Fot. Pogoń Szczecin SA

W środę w Warszawie wylosowano pary 1/16 finału piłkarskiego Pucharu Polski, a wśród uczestników tego szczebla były aż trzy zachodniopomorskie drużyny, które wylosowały wymagających rywali z odpowiadających im klas rozgrywkowych, a sprawa walki o awans będzie tym trudniejsza, iż wszystkie nasze zespoły zagrają na wyjazdach.

Ekstraklasowa Pogoń Szczecin wylosowała także występującą w najwyższej klasie rozgrywkowej Legię Warszawa, z którą ostatnio przegrała w lidze na Łazienkowskiej 0:1. Październikowy mecz będzie zarazem rewanżem za finał poprzedniej edycji PP, w którym portowcy ulegli wojskowym 3:4.

II-ligowy Świt Szczecin trafił na Chojniczankę Chojnice, którą kilka dni temu podejmował na Skolwinie w walce o ligowe punkty i zremisował 2:2 tracąc wyrównującą bramkę w doliczonym czasie. Poprzednio kluby spotkały się w czerwcu w Chojnicach w barażu o awans do I ligi i skolwinianie przegrali 3:5.

III-ligowa Flota Świnoujście zmierzy się z wiceliderem Grupy 4 trzeciego frontu Avią Świdnik i wyspiarzy czekać będzie podróż na drugi kraniec Polski.

Pary 1/16 finału PP



Hutnik Kraków - Wisła Kraków

ŁKS Łódź - GKS Katowice

Gryf Słupsk - Lech Poznań

Miedź Legnica - Jagiellonia Białystok

Raków Częstochowa - Cracovia Kraków

Arka Gdynia - Górnik Zabrze

Avia Świdnik - FLOTA Świnoujście

Zawisza Bydgoszcz - GKS Wikielec

Legia Warszawa - POGOŃ Szczecin

LKS II Goczałkowice Zdrój - Polonia Bytom

Chojniczanka Chojnice - ŚWIT Szczecin

Puszcza Niepołomice - Lechia Gdańsk

Widzew Łódź - Zagłębie Lubin

Olimpia Grudziądz - Śląsk Wrocław

Znicz Pruszków - Korona Kielce

Odra Opole - Piast Gliwice



Mecze 1/16 finału odbędą się od 28- do 30 października. Następna runda, czyli 1/8 finału, odbędzie się w dniach 2-4 grudnia, a finał zaplanowano tradycyjnie na 2 maja.

