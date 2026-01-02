Piłka nożna. Pogoń wznawia treningi

Po ostatnim meczu Anno Domini 2025 portowcy nie mieli wesołych min... Fot. Stanisław ZYBLEWSKI

W sobotę piłkarze ekstraklasowej Pogoni Szczecin powrócą z krótkiego wypoczynku i zameldują się przy Twardowskiego po raz pierwszy po świąteczno-noworocznej przerwie, a tego dnia oraz w niedzielę czekają ich niezbędne badania lekarskie oraz testy wydolnościowe. Już za tydzień odbędzie się pierwszy sparing z zespołem II-ligowej czołówki, czyli szczecińskim Świtem.



Portowcy na urlopy udali się niedługo po zakończeniu zremisowanego w grodzie Gryfa meczu z Radomiakiem Radom, a od 5 do 12 stycznia podopieczni trenera Thomasa Thomasberga będą pracować na własnych obiektach, a następnie udadzą się na 11-dniowe zgrupowanie tradycyjnie do tureckiego Belek.

Po powrocie z Turcji, od 25 stycznia aż do wyjazdowego meczu 19. kolejki z Motorem Lublin, nasi piłkarze ponownie będą pracować na Twardowskiego. W całym, zimowym okresie przygotowawczym mają zaplanowane cztery mecze kontrolne. Już 10 stycznia zmierzą się przy Twardowskiego ze Świtem Szczecin. Na obozie w Belek czekają ich sparingi z azerskim Turan Tovuz PFK (17 stycznia), czeskim FK Jablonec (18 stycznia) i serbskim Radnikiem Surdulica (23 stycznia).

Natomiast po święcie Trzech Króli 7 stycznia do treningów wrócą zawodnicy drugiego, III-ligowego zespołu Pogoni Szczecin, którzy w okresie przygotowawczym rozegrają 7 meczów kontrolnych, a ich rywalami będzie m.in. Świt Szczecin (21.01), a ponadto: Polski Cukier Kluczevia Stargard (17.01), Biali Sądów (24.01), Błękitni Stargard (30.01), Carina Gubin (07.02), Stilon Gorzów (14.02) i Warta Gorzów (21.02). Obecnie podopieczni trenera Pawła Crettiego są w trakcie realizowania indywidualnych rozpisek, przygotowujących ich do powrotu na boisko, zaś pierwszy trening został zaplanowany na 7 stycznia. W kolejnych dniach, podobnie jak w przypadku grup młodzieżowych, portowców będzie czekała seria testów, po której na dobre rozpoczną okres przygotowawczy. (mij)

