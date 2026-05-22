Piłka nożna. Pogoń wprowadzi Legię do Europy?

6 kwietnia na Twardowskiego Pogoń przegrała praktycznie bez walki 0:2 z Legią, która wówczas dzieliła spadową lokatę z Arką Gdynia. Fot. Stanisław ZYBLEWSKI

W sobotę odbędzie się ostatnia kolejka piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy, a wszystkie mecze rozpoczną się o godz. 17.30, zaś pewna już utrzymania Pogoń Szczecin na Twardowskiego podejmie walczący o europejskie puchary GKS Katowice. Jeśli Portowcy wygrają, to praktycznie podarują Legii Warszawa grę w Lidze Konferencji Europy...

REKLAMA

Pogoń języczkiem u wagi

Mistrzostwo Polski zapewnił już sobie Lech Poznań, a walka toczy się jeszcze o II miejsce premiowane Ligą Mistrzów (korespondencyjny pojedynek Górnika z Jagiellonią) oraz o V lokatę dającą możliwość występów w Lidze Konferencji Europy (Zagłębie, GKS, Legia). Zakładając, że Wojskowi wygrają z Motorem, a Lubinianie przegrają lub zremisują w Białymstoku, to w kwestii LKE najważniejszy będzie pojedynek w Szczecinie, bo jeśli Pogoń pokona katowickich Górników, to w europejskich pucharach zagra Legia, jeszcze niedawno plasująca się na ostatnim miejscu w tabeli!

Walka o utrzymanie

Z Ekstraklasy zdegradowane zostały już Bruk-Bet Termalica oraz Arka, a 4 kluby walczą jeszcze o uratowanie się przed spadkiem (Piast, Cracovia, Widzew, Lechia) i każdy z nich ma losy we własnych nogach. Gdańszczanie uratują się jak wygrają, a Cracovii wystarczy jeden punkt. Jedno oczko potrzebne jest też Piastowi, a Widzew by nie spaść, musi wygrać.

Kartki i kontuzje

W zespole prowadzonym przez katowickiego trenera Rafała Góraka nie ma przed meczem w Szczecinie żadnych pauz kartkowych. W drużynie Portowców w starciu z Zagłębiem swoją czwartą żółtą kartkę w sezonie otrzymał Valentin Cojocaru i nie zagra z GKS-em. Napomnienia w Lubinie otrzymali też Attila Szalai i Hussein Ali, jednak nie wykluczają ich one ze spotkania z Gieksą. W Pogoni kontuzjowani są Rajmund Molnar i Jose Pozo ale kilku innych zawodników narzeka też na mniejsze lub poważniejsze dolegliwości i ich występ stoi pod znakiem zapytania.

Nieco historii

W ligowej historii portowcy rozegrali dotąd 57 spotkań z GKS-em Katowice, wygrywając 22 razy, 15-krotnie remisując i doznając 20 porażek, co dało dość korzystną różnicę bramek: 78-63. Ostatnio w listopadzie Szczecinianie przegrali na Bukowej 0:2, tracąc gole już do przerwy. W siedmiu ostatnich ligowych pojedynkach pomiędzy tymi rywalami nie było remisów. Najwyższe zwycięstwo Dumy Pomorza to 6:0, a najdotkliwsze porażki to dwukrotne 0:3. W Pucharze Polski kluby mierzyły się 4 razy i dwukrotnie lepsza była Duma Pomorza, raz katowiczanie i zanotowano jeden remis, po czym w rzutach karnych wygrał GKS, a pucharowa różnica bramek wyniosła 5:5. W PP raz był dwumecz, więc mimo 4 spotkań, były trzy edycje imprezy i awans dwukrotnie wywalczali nasi rywale (raz zdobyli główne trofeum), a Pogoń tylko raz wyeliminowała Katowiczan.

Transferowa karuzela

Dla podopiecznych duńskiego trenera Thomasa Thomasberga sezon się już praktycznie zakończył, bo uratowali się przed spadkiem, a na europejskie puchary już czas jakiś stracili szansę, więc pora myśleć o budowaniu drużyny na kolejne rozgrywki i rozpoczynają się transferowe spekulacje. Prawdopodobnie odejdzie ze Szczecina i powróci do rodzinnej Anglii Sam Greenwod, dla którego polska Ekstraklasa okazała się zbyt trudnym wyzwaniem, a kilka naprawdę idealnych podań i groźnych strzałów, to było zbyt mało. Prawdopodobnie odejdzie do Backburn Rovers, Bristolu City lub Wrexham. Bramkarz Valentin Cojocaru, który oprócz wspaniałych interwencji, miał też fatalne kiksy i problemy z wyprowadzaniem piłki, może powrócić do rodzinnej Rumuni do Universitatey Cluj. Być może szczeciński klub będzie się też chciał pożegnać z Musą Juwarą i chyba nie będzie zabiegał o powrót z wypożyczenia Mariana Huji.

Na pewno do Pogoni z Piasta Gliwice przyjdzie Patryk Dziczek, którego transfer sfinalizowano już zimą, a na liście życzeń są jeszcze m.in.: Niemiec Sebastian Kerk (Arka Gdynia), Węgier Tamas Szucs (Debreczyn VSC) i Oliwier Kwiatkowski (Polonia Bytom).

Rezerwy odpadły z PP

W meczu półfinałowym piłkarskiego Toyota Kozłowski Pucharu Polski ZZPN III-ligowe rezerwy Pogoni uległy nad morzem zdegradowanemu już do IV ligi Wybrzeżu Rewalskiemu Rewal 1:3 (1:1), choć prowadziły po golu Natana Waligóry 1:0 (bramka dla zwycięzców zdobyli: Szymon Kurczak. Manuel Ponce Garcia i Oliwier Smuniewski), a Portowcy zagrali w ustawieniu: Axel Holewiński - Miłosz Kurzydłowski, Wojciech Lisowski, Andrzej Ossowski, Bartosz Walendzik - Bartosz Kuśmierczyk, Mateusz Bartkowiak, Martin Rachubiński, Kacper Stanowski, Michał Osowski - Natan Waligóra, zaś na zmiany wchodzili: Kacper Berkowski, AdamFrączczak, Musa Juwara i Kamil Baj.

W ostatniej kolejce grają

SOBOTA

POGOŃ - GKS Katowice 17.30

Termalica - Lechia 17.30

Cracovia - Korona 17.30

Górnik - Radomiak 17.30

Jagiellonia - Zagłębie 17.30

Lech - Wisła 17.30

Legia - Motor 17.30

Raków - Arka 17.30

Widzew - Piast 17.30

Tabela po 33 kolejkach

1. Lech Poznań 59 60-43 16 11 6

2. Górnik Zabrze 53 44-36 15 8 10

3. Jagiellonia Białystok 53 55-41 14 11 8

4. Raków Częstochowa 52 48-40 15 7 11

5. GKS Katowice 49 50-44 14 7 12

6. Zagłębie Lubin 48 45-37 13 9 11

7. Legia Warszawa 46 38-37 11 13 9

8. Wisła Płock 45 32-36 12 9 12

9. Radomiak Radom 44 50-47 11 11 11

10. POGOŃ Szczecin 44 46-48 13 5 15

11. Motor Lublin 43 46-49 10 13 10

12. Korona Kielce 42 39-39 11 9 13

13. Piast Gliwice 41 41-44 11 8 14

14. Cracovia Kraków 41 38-41 9 14 10

15. Widzew Łódź 39 39-40 11 6 16

16. Lechia Gdańsk 38 60-62 12 7 14

17. Arka Gdynia 36 34-58 9 9 15

18. Termalica Nieciecza 31 40-63 8 7 18

Lechia -5 pkt. za zaległości finansowe

REKLAMA