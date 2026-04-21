Piłka nożna. Pogoń walczy z liderem!

Pogoń już wielokrotnie mierzyła się z Czarnymi w grodzie Gryfa, zaś emocji i walki zwykle nie brakowało, a teraz czeka na pucharowo-ligowy dwumecz z Sosnowiczankami. Fot. Ryszard PAKIESER

We wtorek (21 kwietnia) o godz. 18 na boisku przy ul. Karłowicza odbędzie się półfinałowy mecz Pucharu Polski piłkarek nożnych, w którym wiceliderująca w Ekstralidze Pogoń Szczecin, zdobywczyni ligowego brązu w poprzednim sezonie, podejmie aktualnego lidera i wicemistrza kraju Czarnych Sosnowiec. Niestety, wszystkie bilety na to atrakcyjne spotkanie zostały już wyprzedane...

W drugim półfinale PP także zagrają ekstraligowianki, a Lech/UAM Poznań także dzisiaj o godz. 18.30 podejmie GKS Katowice. Finał krajowego pucharu odbędzie się 16 lub 17 maja w grodzie Gryfa na miejskim stadionie im. Floriana Krygiera przy ul. Twardowskiego.

Wtorkowy mecz będzie spotkaniem czołowych zespołów kobiecej piłki i rewanżem za ubiegłoroczny finał PP, w którym Pogoń uległa Czarnym dopiero w rzutach karnych. W Ekstralidze oba kluby zmierzyły się ostatnio nad Brynicą w październiku i Szczecinianki pechowo przegrały 1:2, tracąc gola w samej końcówce, a do ligowego rewanżu dojdzie już niedługo, bo 2 maja na Karłowicza.

W drodze do półfinału podopieczne trenera Piotra Łęczyńskiego grały wszystkie mecze na wyjazdach i pokonały kolejno: GKS II Katowice 9:0 (bramki: Anastasija Poluhovica 3, Suzuka Yosue 2, Kornelia Okoniewska, Isabella Cook, Weronika Szymaszek i Lena Świrska), Włókniarza Białystok też 9:0 (Anastasija Poluhovica 3, Choi Da-kyung 2, Zuzanna Rybińska, Isabella Cook, Weronika Szymaszek i Zofia Giętkowska), rezerwy sosnowieckich Czarnych 3:2, zaś spotkanie to rozstrzygnęło się dopiero w końcówce (Isabella Cook, Zofia Giętkowska i Alexis Legowski), a w ćwierćfinale po dogrywce juniorki Lecha/UAM III Poznań 2:1 (Anastasija Poluhovica i Suzuka Yosue). Natomiast piłkarki Czarnych także grały poza domem i na początek rozgromiły Unię Opole 30:0, a następnie pokonały Resovię Rzeszów 5:0, UKS SMS Łódź 2:1 i AP Orlen Gdańsk 2:0. ©℗

