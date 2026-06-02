Piłka nożna. Pogoń walczy o złoto, FASE o brąz!

15-letni Portowcy zostali mistrzami makroregionu. Fot. Pogoń Szczecin SA

Zakończyły się centralne ligowe rozgrywki juniorów oraz trampkarzy, a w młodszych kategoriach wiekowych pozostały jeszcze boje o medale, w których uczestniczą m.in. dwa szczecińskie kluby, juniorzy młodsi FASE i trampkarze Pogoni.

W Centralnej Lidze Juniorów Starszych do lat 19 nasze województwo reprezentowane było przez Arkonię Szczecin, która rzutem na taśmę zapewniła sobie utrzymanie, w ostatniej kolejce, pokonując na wyjeździe Stal Rzeszów 2:0 i zajmując bezpieczną 12. lokatę.

W Centralnej Lidze Juniorów Młodszych do lat 17 w Grupie Zachodniej Zachodniopomorskie reprezentowały 3 kluby, a najlepiej spisał się FASE Szczecin zajmując II miejsce z taką samą liczbą punktów co liderujący Śląsk Wrocław, który jednak był lepszy w bezpośrednich pojedynkach. Teraz FASE walczyć będzie o brązowy medal z wicemistrzem Grupy Wschodniej, czyli z Jagiellonią Białystok. Pierwszy mecz odbędzie się w środę o godz. 12 w Szczecinie na boisku przy ul. Kresowej, a rewanż w najbliższą sobotę na Podlasiu. Pogoń Szczecin zajęła bezpieczną 11. pozycję, zaś Arkonia Szczecin plasując się na 14. miejscu zaznała goryczy degradacji.

W Centralnej Lidze Trampkarzy do lat 15 w Grupie B województwo zachodniopomorskie (grały tam też drużyny wielkopolskie, pomorskie i kujawsko-pomorski) reprezentowane było przez 4 drużyny, z których najlepiej spisała się szczecińska Pogoń zwyciężając w całorocznej rywalizacji i teraz ma szansę walczyć nawet o złoto z mistrzami pozostałych trzech makroregionów. Trampkarze starsi Dumy Pomorza, podopieczni trenera Mateusza Kowalczyka, zapewnili sobie zwycięstwo w swojej grupie i zarazem awans do półfinałów, już na dwie kolejki przed końcem sezonu, wygrywając w tym roku wszystkie mecze. Portowcy po rozegraniu 26. kolejek mieli aż 9 punktów przewagi nad wiceliderem FASE Szczecin i Lechem Poznań, którzy uzupełnili ligowe podium. Granatowo-Bordowi zdobyli również najwięcej bramek (108), a królem strzelców został ich napastnik Adam Knap, który strzelił 30 goli. W tym tygodniu Portowców czeka półfinałowy dwumecz ze Stalą Rzeszów. Pierwszy mecz odbędzie się na Podkarpaciu w środę o godz. 11, a spotkanie rewanżowe zostało zaplanowane na sobotę, 6 czerwca, o godz. 12 w Szczecinie na boisku przy ul. Karłowicza. Drugą parę półfinałową tworzą zespoły Legii Warszawa i Śląska Wrocław, a finał odbędzie się w podwarszawskich Ząbkach, bo wiadomo, że Wojskowi muszą być faworyzowani... W CLT utrzymał się szczeciński SALOS zajmując 9. pozycję, a Football Arena Szczecin ukończyła zmagania na 11. miejscu i musi pogodzić się z degradacją. (mij)

