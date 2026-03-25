Piłka nożna. Pogoń w czwartek zagra wewnętrznie

Oby Attila Szalai (z prawej) i Dimitrios Keramitsis mieli jak najwięcej powodów do radości... Fot. Pogoń Szczecin SA

Nadszedł czas piłkarskiej reprezentacyjnej przerwy, podczas której Polacy zagrają w czwartek o godz 20.45 na stadionie PGE Narodowym w Warszawie w półfinale baraży o awans na mistrzostwa świata z Albanią, a Pogoń Szczecin w czasie kadrowej pauzy czekają cztery treningi oraz gra wewnętrzna.

REKLAMA

Poniedziałek Granatowo-Bordowi poświęcili na regenerację oraz trening piłkarski, a we wtorek drużyna pracowała dwukrotnie - przed południem na siłowni, a po południu na boisku. Jeden trening z piłką Portowcy odbędą w środę. Gra wewnętrzna naszego zespołu została zaplanowana na czwartek, bo nie doszedł do skutku wcześniej zapowiadany sparing. Później podopiecznych trenera Thomasa Thomasberga czeka kilka dni urlopu i nie wiemy czy to jest dobry pomysł, bo drużynie wyraźnie brakuje zgrania, a czekają ją trudne mecze i niestety, grozi degradacja. Jeśli Pogoń przegra u siebie z Legią Warszawa i Lechem Poznań oraz na wyjeździe z Piastem Gliwice, prawdopodobnie znajdzie się na spadkowym miejscu, przedostatnim lub trzecim od końca...

A oto komplet wyników ostatniej ligowej kolejki oraz tabela: Lechia - POGOŃ 2:1, Legia - Raków 1:1, Widzew - Górnik 0:0, Lech - Termalica 4:1, Korona - Arka 3:0, Jagiellonia - Wisła 1:2, Cracovia - GKS Katowice 1:0, Motor - Zagłębie 1:0, Piast - Radomiak 3:1.

1. Lech Poznań 44 46-37 12 8 6

2. Zagłębie Lubin 41 40-30 11 8 7

3. Jagiellonia Białystok 41 43-34 11 8 7

4. Górnik Zabrze 39 36-32 11 6 9

5. Wisła Płock 39 28-25 10 9 7

6. Raków Częstochowa 38 35-33 11 5 10

7. Motor Lublin 37 35-38 9 10 7

8. Cracovia Kraków 36 31-28 9 9 8

9. GKS Katowice 36 35-35 11 3 12

10. Korona Kielce 36 33-29 10 6 10

11. Piast Gliwice 35 32-33 10 5 11

12. Lechia Gdańsk 34 51-48 11 6 9

13. POGOŃ Szczecin 34 36-40 10 4 12

14. Radomiak Radom 33 42-40 8 9 9

15. Legia Warszawa 30 30-31 6 12 8

16. Arka Gdynia 30 25-44 8 6 12

17. Widzew Łódź 29 31-34 8 5 13

18. Termalica Nieciecza 22 30-48 5 7 14

Lechia -5 pkt. za zaległości finansowe

Stoper Pogoni Attila Szalai otrzymał dodatkowe powołanie na marcowe zgrupowanie reprezentacji Węgier, która rozegra mecze towarzyskie ze Słowenią oraz Grecją. Trochę to powołanie dziwi, bo środkowy obrońca gra bardzo nierówno, a obok przyzwoitych występów, przydażają się mu także wpadki, jak choćby z Motorem Lublin czy ostatnio z Lechią Gdańsk.

Razem z Węgrem już sześciu zawodników pierwszego zespołu Pogoni przebywa obecnie na zgrupowaniach reprezentacji narodowych: Kamil Grosicki, Attila Szalai, Hussein Ali, Dimitrios Keramitsis, Kuba Bochniarz oraz Natan Ława. Jako pierwsi w kadrze będą mieli szansę pokazać się dwaj ostatni wymienieni gracze, gdy reprezentacja Polski do lat 17 w środę podejmie w ramach eliminacji do mistrzostw Europy rówieśników z Irlandii. W czwartek będziemy trzymali kciuki za występ w Biało-Czerwonych barwach Kamila Grosickiego, a w piątek za występ w kadrze greckiej Dimitriosa Keramitsisa. Reprezentacja Węgier z Attilą Szalaiem do rywalizacji przystąpi w sobotę, a reprezentacja Iraku z Husseinem Ali w przyszły wtorek. (mij)

REKLAMA