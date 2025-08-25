Piłka nożna. Pogoń szuka napastnika...

Najlepszym nabytkiem Pogoni w letnim okienku transferowym jest Musa Juwara, który w tym sezonie strzelił 2 ekstraklasowe gole, ale żaden z nich nie został uznany, a decyzje sędziowskie w tych przypadkach uważamy za kontrowersyjne... Fot. Pogoń Szczecin SA/Wiola UFLAND

Po piątkowym ekstraklasowym zwycięstwie piłkarzy Pogoni Szczecin w Łodzi z tamtejszym Widzewem 2:1, nasi zawodnicy mieli wolny weekend, a w poniedziałek przed południem wznowili treningi na boisku nr 2 przy ul. Twardowskiego.

We wtorek ćwiczyć będą w tym samym miejscu i o tej samej porze, a środa będzie intensywniejsza, bo rano odbędą się zajęcia na siłowni, a po południu przeprowadzony zostanie trening na bocznym boisku przy Twardowskiego. W czwartek drużyna powróci do przedpołudniowych treningów na boisku, z tym że zajęcia piątkowe i sobotnie będą miały charakter zamknięty, więc być może w te dni nad parkiem przy ul. Noakowskiego znowu pojawią się tajemnicze drony... Przypomnijmy, że niedzielny ekstraklasowy mecz z Rakowem rozpocznie się o godz. 20.15, a Pogoń poinformowała, że sprzedano już 13 tysięcy wejściówek.

Po zapowiadanym odejściu do saudyjskiej niższej ligi Eftchymisa Koulourisa (w internecie pojawiają się spekulacje, że Pogoń ma otrzymać 4,1 mln euro, a gaża napastnika w nowym klubie ma wynosić 2 mln dolarów rocznie), szczeciński klub poszukuje następcy Greka i wśród potencjalnych nowych portowców wymieniani są m.in. 26-letni wysoki środkowy napastnik ze Słowenii Żan Celar ostatnio występujący na zapleczu angielskiej ekstraklasy w Queens Park Rangers oraz 26-letni środkowy napastnik Afimico Pululu z Demokratycznej Republiki Konga, posiadający także francuskie obywatelstwo, grający w ekstraklasowej Jagiellonii Białystok. Przypomnijmy, że okienko transferowe potrwa jeszcze dwa tygodnie, bo zamknie się 8 września.

(mij)