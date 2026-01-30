Piątek, 30 stycznia 2026 r. 
Data publikacji: 30 stycznia 2026 r. 15:57
Ostatnia aktualizacja: 30 stycznia 2026 r. 17:13
Piłka nożna. Pogoń sprzedała Przyborka!
Fot. Pogoń Szczecin SA  

Młody piłkarz ekstraklasowej Pogoni Szczecin Adrian Przyborek został sprzedany do rzymskiego Lazio z włoskiej Serie A, a formalne podpisanie umowy między klubami ma nastąpić, gdy zawodnik pomyślnie przejdzie testy medyczne, zaplanowane w Rzymie na sobotni poranek. Włoski zespół porozumiał się też z zawodnikiem i jego menedżerem w sprawie indywidualnego kontraktu.

Według informacji internetowych włoski klub osiągnął porozumienie z Pogonią na kwotę 4,5 mln euro plus premie, w tym 20 procent od ewentualnej przyszłej sprzedaży pomocnika do innej drużyny. Przyborek w piątek wylądował na włoskim lotnisku, a wieczorem tego dnia na Stadionie Olimpijskim obejrzy mecz swojego nowego zespołu z Genuą.

***

Pogoń poinformowała, że za porozumieniem stron rozwiązała kontrakt z chorwackim bramkarzem Dante Stipicą, który zamierza kontynuować karierę w rodzinnym kraju w Hajduku Split, co sygnalizowaliśmy już w piątkowym "Kurierze Szczecińskim". (mij)

Komentarze

kurier codzienny
2026-01-30 16:28:03
oby mu wyszło.Lazio to teraz średniak włoski, ale z dobra historią Łegowski nie dał rady.Najlepiej sobie radzi Buksa i Koziołek
