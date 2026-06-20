Piłka nożna. Pogoń rozpoczęła przygotowania, pozyskano greckiego bramkarza

Nikos Botis podpisał umowę z Pogonią; obok dyrektor generalny klubu Tan Kesler. Fot. Pogoń Szczecin SA

W piątek piłkarze ekstraklasowej Pogoni Szczecin zameldowali się przy Twardowskiego po przerwie urlopowej i rozpoczęli tradycyjne, przedsezonowe badania i testy, które kontynuować będą w sobotę. Klub poinformował nas w czwartek, że pierwszy trening - otwarty dla kibiców - odbędzie się w sobotę ale ostatecznie zmieniono w ostatniej chwili decyzję i pierwsze zajęcia na boisku po przerwie urlopowej drużyna przeprowadzi dopiero w poniedziałek.

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Testy siłowe i sprawnościowe zawodnicy Dumy Pomorza odbywają w klubowej siłowni, a w klubie również są skrupulatnie badani przez fizjoterapeutów. Badania mają na celu sprawdzenie aktualnej dyspozycji piłkarzy, a także ocenę ryzyka odniesienia przez nich kontuzji w trakcie przygotowań do sezonu.

W testach bierze udział również pozyskany przez Dumę Pomorza w styczniu z Piasta Gliwice Patryk Dziczek, a także przebywający ostatnio na wypożyczeniach trzej młodzieżowcy: Jakub Zawadzki, Maciej Wojciechowski i Patryk Paryzek (nie powrócił natomiast Marian Huja). Tradycyjnie na pierwszym spotkaniu zameldowała się ponadto grupa młodych zawodników z Akademii Pogoni.

Nowym piłkarzem Pogoni został 22-letni grecki bramkarz Nikos Botis, który ze szczecińskim klubem związał się umową ważną do końca czerwca 2029 roku, z opcją jej przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. Dołącza do Portowców jako wolny zawodnik, po wygaśnięciu umowy z Olympiakosem Pireus i w naszym klubie będzie występował z numerem "31". Golkiper przyszedł na świat 31 marca 2004 roku w Larissie, a obecnie mierzy 196 cm. Pierwsze piłkarskie kroki stawiał w Akademii PAOK-u Saloniki, z której w 2020 roku trafił do akademii jednego z największych klubów na świecie, czyli Interu Mediolan, w barwach którego regularnie występował w rozgrywkach Primavery i UEFA Youth League. W sezonach 2021/22 i 2022/23 rozegrał łącznie 37 meczów w lidze młodzieżowej Primavera, zdobywając mistrzostwo w sezonie 2021/22. Barwy klubu z Mediolanu reprezentował do 2024 roku, kiedy przeniósł się do greckiego giganta, Olympiakosu Pireus. W kolejnych sezonach reprezentował głównie barwy występującego na zapleczu greckiej Superligi drugiego zespołu klubu z Pireusu. Jednocześnie jednak znajdował się w szerokiej kadrze pierwszej drużyny. Dla najważniejszego zespołu 48-krotnych mistrzów Grecji zagrał dwa oficjalne mecze, a oba w rozgrywkach o Puchar Grecji. Nowy nabytek jest etatowym, młodzieżowym reprezentantem Grecji i grał w kadrach do lat: 18, 19 i 21. Wraz z drużyną narodową w 2023 roku występował w mistrzostwach Europy do lat 19. (oprac. mij)

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