Piłka nożna. Pogoń poszukuje stopera

W piątkowym sparingu piłkarzy Pogoni Szczecin z rumuńskim Petrolulem Ploiesti w roli stopera w polskiej drużynie widzieliśmy m.in. nominalnego pomocnika Kamila Drygasa. Po chyba już stałym przesunięciu Bartłomieja mruka do III-ligowych rezerw i sprzedaży do Lechii Gdańsk mogącego występować na środku defensywy prawego obrońcy Jakuba Bartkowskiego, w szczecińskim klubie pozostało tylko trzech stoperów (Benedikt Zech, Kóstas Triantafyllópoulos i Mariusz Malec), a ponieważ w ubiegłym roku dwaj pierwsi mieli problemy zdrowotne, a cała trójka demonstrowała huśtawkę formy, więc szef pionu sportowego Dumy Pomorza Dariusz Adamczuk postanowił szukać doświadczonego środkowego obrońcy, o czym poinformował w wywiadzie w „Przeglądzie Sportowym".

Transfermarkt, Sportowe Fakty oraz 90minut informują, że już wkrótce portowcem może zostać 28-letni prawonożny stoper, mierzący 182 centymetry i posiadający obywatelstwo Gwinei Bissau gdzie się urodził oraz Portugalii - Edgar Miguel Ié. Ostatnio występował w tureckim Trabzonsporze Kulübü, skąd wypożyczony został do Feyenordu Rotterdam, a obecnie jest bez przynależności klubowej, gdyż od ponad roku nie gra po ciężkiej kontuzji zerwania wiązadeł krzyżowych (obecnie z powodu podobnego urazu w Pogoni nie grają Kacper Smoliński i Stanisław Wawrzynowicz, a po rekonstrukcji wiązadeł krzyżowych grę wznowili Kamil Drygas i Damian Dąbrowski). Ié pierwsze piłkarskie kroki stawiał w União Bissau, a poważną karierę zaczynał w akademii Sportingu Lizbona. Później grał m.in. w rezerwach FC Barcelony i Villarrealu oraz w pierwszych drużynach: Belenenses Lizbona, OSC Lille i FC Nantes. W reprezentacji Portugalii zadebiutował w 2012 roku w drużynie do lat 18, a pięć lat później po raz pierwszy zagrał w pierwszym zespole narodowym. Transfermarkt szacuje jego aktualną wartość rynkową na 3,5 miliona euro, a przed kontuzją według tego portalu wart był aż 7,5 miliona euro. Rozmowy Pogoni z menedżerem zawodnika były zaawansowane, ale stoper otrzymał propozycję z zza oceanu z MLS i pozornie przeprowadzka do Szczecina przestała być aktualna, ale podobno agent piłkarza wznowił rozmowy z polskim klubem.

Pogoń jest zdeterminowana pozyskać środkowego obrońcę i jeśli nie dojdzie do transferu Portugalczyka, w odwodzie jest pozyskanie jednego z dwójki zawodników występujących obecnie w Rumuni. Pierwszy z nich to 23-letni lewonożny gracz z rumuńskim i portugalskim obywatelstwem Marian Fernando Huja, występujący w zespole piątkowego sparingpartnera portowców Petrolulu, ale w meczu przeciwko Pogoni nie zagrał. Natomiast drugi to o dwa lata starszy prawonożny Portugalczyk André Duarte, występujący w klubie Universitatea Craiova. (mij)