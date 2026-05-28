Czwartek, 28 maja 2026 r. 
Piłka nożna. Pogoń poniżej oczekiwań

Data publikacji: 28 maja 2026 r. 11:20
W przyszłym sezonie morskich derbów już nie będzie, bo Arka Gdynia spadła z PKO BP Ekstraklasy (podobnie zresztą jak drugi klub z Trójmiasta, czyli Lechia Gdańsk). Fot. Stanisław ZYBLEWSKI  

Po zmianach właścicielskich w piłkarskiej ekstraklasowej Pogoni Szczecin, przed rozpoczęciem niedawno zakończonego sezonu, kibice z grodu Gryfa liczyli na pierwszy w historii tytuł (mistrzostwo lub Puchar Polski), zaś w najgorszym razie na powtórkę z rozrywki, czyli kolejny występ w europejskich pucharach, a tymczasem Portowcy do przedostatniej kolejki walczyli dramatycznie o utrzymanie...

PKO BP Ekstraklasa 2025/2026

1. Lech Poznań 60 62-45 16 12 6
2. Górnik Zabrze 56 50-38 16 8 10
3. Jagiellonia Białystok 56 56-41 15 11 8
4. Raków Częstochowa 55 51-40 16 7 11
5. GKS Katowice 50 51-45 14 8 12
6. Legia Warszawa 49 42-37 12 13 9
7. Zagłębie Lubin 48 45-38 13 9 12
8. Wisła Płock 46 34-38 12 10 12
9. POGOŃ Szczecin 45 47-49 13 6 15
10. Radomiak Radom 44 52-53 11 11 12
11. Korona Kielce 43 40-40 11 10 13
12. Motor Lublin 43 46-53 10 13 11
13. Cracovia Kraków 42 39-42 9 15 10
14. Widzew Łódź 42 41-41 12 6 16
15. Piast Gliwice 41 42-46 11 8 15
16. Lechia Gdańsk 38 62-65 12 7 15
17. Arka Gdynia 36 34-61 9 9 16
18. Termalica Nieciecza 34 43-65 9 7 18

Lechia -5 pkt. za zaległości finansowe

Przed sezonem było sporo transferów, a w zimowym okienku kolejne (często dokonywane tuż przed rozpoczęciem rundy) ale nie doprowadziło to do istotnej poprawy gry w porównaniu do sezonu 2024/2025. Jeszcze przed kilku laty Duma Pomorza słynęła z ofensywnego, widowiskowego stylu gry, a teraz pozostały po tym jedynie wspomnienia, bo dorobek punktowy i tak jest lepszy niż gra, a sporo punktów zostało wywalczonych naprawdę szczęśliwie. Obronę, a szczególnie jej środek, mamy łagodnie mówiąc średnią, zaś bramkarza - nieobliczalnego. Siła ofensywna cały czas opiera się na Kamilu Grosickim, który za kilka dni obchodził będzie 38. urodziny, a napastnika który choć troszkę zbliżałby się do poziomu sprzedanego w ubiegłym roku Eftchymisa Koulourisa, po prostu nie ma.

W zakończonych rozgrywkach Granatowo-Bordowych prowadziła aż trzech trenerów (Robert Kolendowicz, Tomasz Grzegorczyk i Duńczyk Thomas Thomasberg, który w swej ojczyźnie rozstał się z zespołem lidera w dziwnych okolicznościach po bardzo długiej serii zwycięstw, w Szczecinie dość szybko zakończonej...) ale te roszady nie wpłynęły na jakąś istotną poprawę. Szkoleniowiec ze Skandynawii przyszedł w trakcie rundy jesiennej, więc można go usprawiedliwić, że nie miał czasu na poznanie drużyny i wprowadzenie swych metod trenerskich ale cały zimowy okres przygotowawczy już przepracował, lecz jakichś oszałamiających osiągnięć nie zaobserwowaliśmy...

Obecnie piłkarze i szkoleniowcy odpoczywają na urlopach, a plan przygotowań do kolejnego sezonu nie jest jeszcze ustalony i wiadomo jedynie, że treningi mają się zacząć w połowie czerwca. Miejmy nadzieję, że w końcu wszystko wskoczy na właściwe tory i kolejne rozgrywki, rozpoczynające się 23 lipca, będą lepsze od poprzednich... ©℗ (mij)

Robert Kolendowicz

1. - 8. kolejka (18.07 - 15.09)

1. Wisła Płock  16  10-4 5 1 1
2. Górnik Zabrze  15  11-5 5 0 3
3. Cracovia Kraków  14  13-9 4 2 1
4. Korona Kielce  14  11-7 4 2 2
5. Jagiellonia Białystok  13  13-10 4 1 1
6. Lech Poznań  10  11-12 3 1 2
7. POGOŃ Szczecin  10  11-14 3 1 4
8. Legia Warszawa 10  10-5 3 1 2
9. Widzew Łódź  10  11-9 3 1 4
10. Termalica Nieciecza  9  11-11 2 3 3
11. Motor Lublin  9  7-10 2 3 2
12. Zagłębie Lubin  9  14-11 2 3 2
13. Lechia Gdańsk  8  14-19 2 2 4
14. Radomiak Radom  8  14-16 2 2 4
15. Arka Gdynia  8  5-10 2 2 4
16. GKS Katowice  7  10-17 2 1 5
17. Raków Częstochowa  6  6-10 2 0 4
18. Piast Gliwice  4  3-6 0 4 2

Tomasz Grzegorczyk

9. - 10. kolejka (19.09 - 29.09)

1. Lech Poznań  5  6-4 1 2 0
2. Raków Częstochowa  5  4-3 1 2 0
3. Jagiellonia Białystok  5  3-2 1 2 0
4. Legia Warszawa  5  2-1 1 2 0
5. Cracovia Kraków  4  4-1 1 1 0
6. Górnik Zabrze  4  4-3 1 1 0
7. Zagłębie Lubin  4  6-2 1 1 0
8. Korona Kielce  4  3-0 1 1 0
9. Radomiak Radom  4  3-2 1 1 0
10. Piast Gliwice  3  4-3 1 0 1
11. Lechia Gdańsk  3  4-6 1 0 1
12. Motor Lublin  2  4-4 0 2 0
13. Wisła Płock  1  1-2 0 1 1
14. GKS Katowice  1  1-4 0 1 1
15. Arka Gdynia  1  0-4 0 1 1
16. POGOŃ Szczecin  0  3-5 0 0 2
17. Widzew Łódź  0  2-4 0 0 2
18. Termalica Nieciecza  0  2-6 0 0 2

Thomas Thomasberg

11. - 34. kolejka (3.10 - 23.05)

1. Lech Poznań  45  45-29 12 9 4
2. Raków Częstochowa  44  41-27 13 5 7
3. GKS Katowice  42  40-24 12 6 6
4. Jagiellonia Białystok  38  40-29 10 8 7
5. Górnik Zabrze  37  35-30 10 7 7
6. POGOŃ Szczecin  35  33-30 10 5 9
7. Zagłębie Lubin  35  25-25 10 5 10
8. Piast Gliwice  34  35-37 10 4 12
9. Legia Warszawa  34  30-31 8 10 7
10. Radomiak Radom  32  35-35 8 8 8
11. Widzew Łódź  32  28-28 9 5 10
12. Lechia Gdańsk  32  44-40 9 5 10
13. Motor Lublin  32  35-39 8 8 9
14. Wisła Płock  29  23-32 7 8 10
15. Arka Gdynia  27  29-47 7 6 11
16. Korona Kielce  25  26-33 6 7 11
17. Termalica Nieciecza  25  30-48 7 4 13
18. Cracovia Kraków  24  22-32 4 12 9

