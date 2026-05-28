Piłka nożna. Pogoń poniżej oczekiwań

W przyszłym sezonie morskich derbów już nie będzie, bo Arka Gdynia spadła z PKO BP Ekstraklasy (podobnie zresztą jak drugi klub z Trójmiasta, czyli Lechia Gdańsk). Fot. Stanisław ZYBLEWSKI

Po zmianach właścicielskich w piłkarskiej ekstraklasowej Pogoni Szczecin, przed rozpoczęciem niedawno zakończonego sezonu, kibice z grodu Gryfa liczyli na pierwszy w historii tytuł (mistrzostwo lub Puchar Polski), zaś w najgorszym razie na powtórkę z rozrywki, czyli kolejny występ w europejskich pucharach, a tymczasem Portowcy do przedostatniej kolejki walczyli dramatycznie o utrzymanie...

REKLAMA

PKO BP Ekstraklasa 2025/2026

1. Lech Poznań 60 62-45 16 12 6

2. Górnik Zabrze 56 50-38 16 8 10

3. Jagiellonia Białystok 56 56-41 15 11 8

4. Raków Częstochowa 55 51-40 16 7 11

5. GKS Katowice 50 51-45 14 8 12

6. Legia Warszawa 49 42-37 12 13 9

7. Zagłębie Lubin 48 45-38 13 9 12

8. Wisła Płock 46 34-38 12 10 12

9. POGOŃ Szczecin 45 47-49 13 6 15

10. Radomiak Radom 44 52-53 11 11 12

11. Korona Kielce 43 40-40 11 10 13

12. Motor Lublin 43 46-53 10 13 11

13. Cracovia Kraków 42 39-42 9 15 10

14. Widzew Łódź 42 41-41 12 6 16

15. Piast Gliwice 41 42-46 11 8 15

16. Lechia Gdańsk 38 62-65 12 7 15

17. Arka Gdynia 36 34-61 9 9 16

18. Termalica Nieciecza 34 43-65 9 7 18

Lechia -5 pkt. za zaległości finansowe

Przed sezonem było sporo transferów, a w zimowym okienku kolejne (często dokonywane tuż przed rozpoczęciem rundy) ale nie doprowadziło to do istotnej poprawy gry w porównaniu do sezonu 2024/2025. Jeszcze przed kilku laty Duma Pomorza słynęła z ofensywnego, widowiskowego stylu gry, a teraz pozostały po tym jedynie wspomnienia, bo dorobek punktowy i tak jest lepszy niż gra, a sporo punktów zostało wywalczonych naprawdę szczęśliwie. Obronę, a szczególnie jej środek, mamy łagodnie mówiąc średnią, zaś bramkarza - nieobliczalnego. Siła ofensywna cały czas opiera się na Kamilu Grosickim, który za kilka dni obchodził będzie 38. urodziny, a napastnika który choć troszkę zbliżałby się do poziomu sprzedanego w ubiegłym roku Eftchymisa Koulourisa, po prostu nie ma.

W zakończonych rozgrywkach Granatowo-Bordowych prowadziła aż trzech trenerów (Robert Kolendowicz, Tomasz Grzegorczyk i Duńczyk Thomas Thomasberg, który w swej ojczyźnie rozstał się z zespołem lidera w dziwnych okolicznościach po bardzo długiej serii zwycięstw, w Szczecinie dość szybko zakończonej...) ale te roszady nie wpłynęły na jakąś istotną poprawę. Szkoleniowiec ze Skandynawii przyszedł w trakcie rundy jesiennej, więc można go usprawiedliwić, że nie miał czasu na poznanie drużyny i wprowadzenie swych metod trenerskich ale cały zimowy okres przygotowawczy już przepracował, lecz jakichś oszałamiających osiągnięć nie zaobserwowaliśmy...

Obecnie piłkarze i szkoleniowcy odpoczywają na urlopach, a plan przygotowań do kolejnego sezonu nie jest jeszcze ustalony i wiadomo jedynie, że treningi mają się zacząć w połowie czerwca. Miejmy nadzieję, że w końcu wszystko wskoczy na właściwe tory i kolejne rozgrywki, rozpoczynające się 23 lipca, będą lepsze od poprzednich... ©℗ (mij)

Robert Kolendowicz

1. - 8. kolejka (18.07 - 15.09)

1. Wisła Płock 16 10-4 5 1 1

2. Górnik Zabrze 15 11-5 5 0 3

3. Cracovia Kraków 14 13-9 4 2 1

4. Korona Kielce 14 11-7 4 2 2

5. Jagiellonia Białystok 13 13-10 4 1 1

6. Lech Poznań 10 11-12 3 1 2

7. POGOŃ Szczecin 10 11-14 3 1 4

8. Legia Warszawa 10 10-5 3 1 2

9. Widzew Łódź 10 11-9 3 1 4

10. Termalica Nieciecza 9 11-11 2 3 3

11. Motor Lublin 9 7-10 2 3 2

12. Zagłębie Lubin 9 14-11 2 3 2

13. Lechia Gdańsk 8 14-19 2 2 4

14. Radomiak Radom 8 14-16 2 2 4

15. Arka Gdynia 8 5-10 2 2 4

16. GKS Katowice 7 10-17 2 1 5

17. Raków Częstochowa 6 6-10 2 0 4

18. Piast Gliwice 4 3-6 0 4 2

Tomasz Grzegorczyk

9. - 10. kolejka (19.09 - 29.09)

1. Lech Poznań 5 6-4 1 2 0

2. Raków Częstochowa 5 4-3 1 2 0

3. Jagiellonia Białystok 5 3-2 1 2 0

4. Legia Warszawa 5 2-1 1 2 0

5. Cracovia Kraków 4 4-1 1 1 0

6. Górnik Zabrze 4 4-3 1 1 0

7. Zagłębie Lubin 4 6-2 1 1 0

8. Korona Kielce 4 3-0 1 1 0

9. Radomiak Radom 4 3-2 1 1 0

10. Piast Gliwice 3 4-3 1 0 1

11. Lechia Gdańsk 3 4-6 1 0 1

12. Motor Lublin 2 4-4 0 2 0

13. Wisła Płock 1 1-2 0 1 1

14. GKS Katowice 1 1-4 0 1 1

15. Arka Gdynia 1 0-4 0 1 1

16. POGOŃ Szczecin 0 3-5 0 0 2

17. Widzew Łódź 0 2-4 0 0 2

18. Termalica Nieciecza 0 2-6 0 0 2

Thomas Thomasberg

11. - 34. kolejka (3.10 - 23.05)

1. Lech Poznań 45 45-29 12 9 4

2. Raków Częstochowa 44 41-27 13 5 7

3. GKS Katowice 42 40-24 12 6 6

4. Jagiellonia Białystok 38 40-29 10 8 7

5. Górnik Zabrze 37 35-30 10 7 7

6. POGOŃ Szczecin 35 33-30 10 5 9

7. Zagłębie Lubin 35 25-25 10 5 10

8. Piast Gliwice 34 35-37 10 4 12

9. Legia Warszawa 34 30-31 8 10 7

10. Radomiak Radom 32 35-35 8 8 8

11. Widzew Łódź 32 28-28 9 5 10

12. Lechia Gdańsk 32 44-40 9 5 10

13. Motor Lublin 32 35-39 8 8 9

14. Wisła Płock 29 23-32 7 8 10

15. Arka Gdynia 27 29-47 7 6 11

16. Korona Kielce 25 26-33 6 7 11

17. Termalica Nieciecza 25 30-48 7 4 13

18. Cracovia Kraków 24 22-32 4 12 9

REKLAMA