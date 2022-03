Piłka nożna. Pogoń pomaga Ukrainie

Pogoń Szczecin aktywnie włącza się w pomoc Ukrainie i jej mieszkańcom, a więc ludziom poszkodowanym wywołaną przez Putina wojną. Klub uruchomił też adres pogonszczecin.pl/ukraina, gdzie na bieżąco będzie aktualizować swoje działania i zapotrzebowanie w kwestii akcji pomocowej.

– Nie przychodź na piątkowy, rozpoczynający się o godzinie 20.30, mecz piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy z Radomiakiem z pustymi rękoma – apelują przedstawiciele Dumy Pomorza. – Jeśli możesz, przynieś ze sobą jeden z produktów wymienionych poniżej i przed meczem zostaw go w namiocie VIP. W trakcie meczu będzie prowadzona również zbiórka pieniędzy.

Przed meczem z Radomiakiem Radom prowadzona będzie zbiórka artykułów najpilniejszej na ten moment potrzeby: gąbki hemostatyczne (Celox, Tachosil), jałowe gaziki, gaza, jałowe opatrunki, okluzyjne opatrunki, stazy (opaski) hemostatyczne, Octenisept, Betadyna, maść z antybiotykami, bandaże zwykłe i elastyczne, plastry zwykłe i plastry bakterycydne, leki miejscowo znieczulające, antybiotyki, rurki intubacyjne, rurki ustno-gardłowe, rurki nosowo-gardłowe, szwy chirurgiczne, jałowe rękawiczki, strzykawki, igły, wenflony, aparaty do przetaczania płynów infuzyjnych, aparaty do pobierania krwi u dawców, płyny elektrolitowe, leki przeciwbólowe, leki uspokajające, leki przeciwwymiotne, maści, opatrunki i spraye na oparzenia, antybiotyki w sprayu i narzędzia chirurgiczne. Ponadto potrzebne są też dziecięce foteliki samochodowe. Produkty z powyższej listy można dostarczać do wskazanego punktu już teraz.

Klub wykorzysta własną flotę samochodową, by dostarczyć zebrane artykuły i produkty na granicę polsko-ukraińską. W drogę powrotną zabierze ze sobą również ludzi, którzy w tej chwili migrują z Ukrainy do Polski i potrzebują transportu. W najbliższych dniach organizowane będą również kolejne konwoje.

Jednocześnie Pogoń uruchamia rachunek bankowy „Pomoc Ukrainie”, na który można przekazywać darowizny dla Ukraińców. Wszystkie zebrane w ten sposób środki zostaną przekazane Związkowi Ukraińców w Polsce, oddział w Szczecinie. Numer rachunku: 75 1600 1462 1079 8522 6000 0003.

Zbiórka darów oraz konwoje organizowane są w ścisłej współpracy z Zachodniopomorskim Związkiem Piłki Nożnej, który od kilku dni aktywnie wspiera działania pomocowe na granicy polsko-ukraińskiej. ZZPN zorganizował już pierwsze konwoje ze Szczecina oraz zbiórki darów.

– Chcesz nieść pomoc razem z nami? – pytają organizatorzy akcji pomocowej z Pogoni. – Masz wolne ręce albo trochę wolnego czasu? Skontaktuj się z koordynatorem akcji pomocowej ze strony Pogoni, Łukaszem, pod numerem telefonicznym +48 508 631 788 i ustal, w jaki sposób możesz pomóc. Zakres potrzeb jest bardzo szeroki, istnieje na przykład możliwość przygotowania ciepłych posiłków dla wolontariuszy, którzy od wczesnych godzin porannych do godzin nocnych pracują na rzecz poszkodowanych Ukraińców.

