Piłka nożna. Pogoń odleciała do Turcji

Mimo pogłosek o planach sprzedaży, do Belek poleciał Gambijczyk Musa Juwara. Fot. Pogoń Szczecin SA/Wiola UFLAND

We wtorek z samego rana 29 piłkarzy ekstraklasowej Pogoni Szczecin, z przesiadką wczesnym popołudniem w Berlinie na samolot, wyruszyło na przedsezonowe zgrupowanie, tradycyjnie do tureckiego Belek, a obóz będzie trwał do 24 stycznia, zaś w planach są 3 mecze kontrolne: 17 stycznia z azerskim Turan Tovuz PFK, 18 stycznia z czeskim FK Jablonec i 23 stycznia z serbskim Radnikiem Surdulica.

Wśród wyjeżdżających zabrakło m.in. napastników Kacpra Kostorza i Patryka Paryzka oraz obrońcy Jakuba Zawadzkiego, których prawdopodobnie nasz klub wypożyczy... Być może do Portowców dołączy 30-letni defensywny pomocnik, reprezentant USA Kellyn Acosta (177 cm), któremu właśnie wygasł kontrakt z amerykańskim klubem Chicago Fire FC. W orbicie zainteresowań Pogoni są też dwaj stoperzy: 24-letni Anglik Clinton Lemere Mola (184 cm) grający w Bristol Rovers oraz 31-letni Francuz z obywatelstwem Republiki Środkowoafrykańskiej Kurt Happy Zouma (190 cm), obecnie bez przynależności klubowej. W związku z długotrwałą kontuzją Rajmunda Molnara, przydałoby się też pozyskać napastnika, oprócz niedawno zakupionego Karola Angielskiego, w składzie na Turcję jest tylko jeden klasyczny atakujący, młodzieżowiec Natan Waligóra. (mij)

KADRA POGONI NA OBÓZ W TURCJI

Bramkarze: Valentin Cojocaru, Krzysztof Kamiński, Axel Holewiński, Alex Pesković.

Obrońcy: Dimitrios Keramitsis, Linus Wahlqvist, Marian Huja, Danijel Loncar, Jakub Lis, Benjamin Mendy, Leonardo Koutris, Hussein Ali, Leo Borges.

Pomocnicy: Mor N'Diaye, Jan Biegański, Fredrik Ulvestad, Jose Pozo, Adrian Przyborek, Sam Greenwood, Musa Juwara, Kamil Grosicki, Paul Mukairu, Kacper Smoliński, Natan Ława, Jacek Czapliński, Sebastian Rojek, Kacper Berkowski.

Napastnicy: Karol Angielski, Natan Waligóra.

