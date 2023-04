Piłka nożna. Pogoń na wyjazdach

Szczecinianki demonstrują wiosną wyborną formę, a w minioną sobotę pokonały u siebie AP Orlen Gdańsk 3:0. Fot. Ryszard PAKIESER

W środę swoje mecze rozgrywać będą dwa piłkarskie zespoły szczecińskiej Pogoni. Występujące na co dzień w Orlen Ekstralidze piłkarki nożne zmierzą się tym razem w ćwierćfinale Pucharu Polski o godz. 16.30 w Łęcznej z miejscowym Górnikiem, z którym niedawno w lidze przegrały na wyjeździe 1:2. Natomiast III-ligowy zespół rezerw portowców rozegra zaległy mecz 19. kolejki ze swoją imienniczką Pogonią w Nowych Skalmierzycach o godz. 17.

Minimalna porażka w Łęcznej była w tym roku jedyną przegraną podopiecznych Roberta Dymkowskiego w meczach o stawkę, bo wszystkie pozostałe spotkania szczecinianki wygrały. W tym tygodniu piłkarki Pogoni rozegrają dwa wyjazdowe pojedynki. Pierwszy z nich dziś w Łęcznej, a drugi w niedzielę w samo południe o ligowe punkty w Bydgoszczy z tamtejszym Sportisem KKP.

Nasze piłkarki przed ćwierćfinałowym meczem Pucharu Polski w poniedziałek trenowały na murawie, by dopracować plan na dzisiejsze spotkanie. Na wczorajszy poranek zaplanowano daleki, wielogodzinny wyjazd do leżącej tuż pod Lublinem Łęcznej. Po powrocie do Szczecina zaplanowano jedną jednostkę treningową na siłowni oraz odnowę biologiczną, a także dwa treningi na boisku. W sobotę szczecinianki wyruszą do Bydgoszczy.

III-ligowi podopieczni Pawła Ozgi pojechali 11 marca na mecz do Nowych Skalmierzyc, ale z powodu ataku zimy boisko było w złym stanie i postanowiono spotkanie przełożyć. Dodajmy na marginesie, że tego marcowego dnia nie odbył się też pojedynek Świtu Skolwin z Olimpią Grudziądz, bo szczecińskie boisko było pokryte śniegiem. Ten mecz nie został jednak przełożony, tylko gościom z Grudziądza przyznano 3 punkty za zwycięstwo walkowerem…

III-ligowa Pogoń zajmuje obecnie IV miejsce w tabeli i ma 5 punktów straty do liderującej Olimpii Grudziądz. W przypadku zwycięstwa w zaległym dzisiejszym spotkaniu szczecinianie zmniejszą straty do dwóch punktów i awansują na trzecią pozycję.

(mij)