Piłka nożna. Pogoń na deser w Pucharze Polski

Ustalone zostały terminy wszystkich meczów 1/16 finału piłkarskiego Pucharu Polski, w którym województwo zachodniopomorskie na tym etapie reprezentowane jest przez 3 drużyny: ekstraklasową Pogoń Szczecin, II-ligowy Świt Szczecin i III-ligową Flotę Świnoujście. Wszystkie nasze zespoły zagrają na wyjazdach...
Jako pierwsi rywalizację rozpoczną piłkarze ze Skolwina, którzy we wtorek 28 października o godz. 18 zmierzą się w Chojnicach z II-ligową Chojniczanką, z którą niedawno w lidze zremisowali u siebie 2:2, a w czerwcu w barażach o awans do I ligi przegrali na wyjeździe 3:5.
W środę 29 października w Świdniku w samo południe dojdzie do pojedynku III-ligowców, w którym miejscowa Avia podejmie Flotę Świnoujście.
W czwartek 30 października o godz. 21, jako ostatni ze wszystkich szesnastu pojedynków tej fazy, na stadionie przy ul. Łazienkowskiej w stolicy, rozpocznie się pojedynek ekstraklasowiczów, czyli Legii Warszawa z Pogonią Szczecin i będzie to prawdziwy pucharowy deser. Dla portowców będzie to rewanż za niedawną porażkę ligową 0:1 oraz za majowy finał Pucharu Polski przegrany 3:4 na Stadionie PGE Narodowym.
Przypomnijmy, że Pogoń w 1/16 finału znalazła się dzięki pokonaniu walkowerem 3:0 w I rundzie Kotwicy Kołobrzeg, która po spadku z I ligi wycofała się z rozgrywek ligowych i pucharowych.
Świt w rundzie wstępnej na swym stadionie pokonał rzutami karnymi 6:5 II-ligowe rezerwy ŁKS-u Łódź (po regulaminowym czasie i dogrywce było 1:1), a w I rundzie wygrał w Legnicy z III-ligowymi rezerwami tamtejszej Miedzi 3:1.
Flota, jako zdobywca Pucharu Polski ZZPN, rozpoczęła rywalizację od I rundy, w której rzutami karnymi 5:3 pokonała II-ligowy GKS Jastrzębie (mecz zakończył się wynikiem 1:1, a po dogrywce było 2:2). (mij)
PARY 1/16 FINAŁU PP
28 października (wtorek):
LKS II Goczałkowice Zdrój - Polonia Bytom, godz. 11.45
Olimpia Grudziądz - Śląsk Wrocław, godz. 14.30
ŁKS Łódź - GKS Katowice, godz. 17.30
Zawisza Bydgoszcz - GKS Wikielec, godz. 18
Chojniczanka Chojnice - ŚWIT Szczecin, godz. 18
Znicz Pruszków - Korona Kielce, godz. 18
Odra Opole - Piast Gliwice, godz. 20.30
29 października (środa):
Avia Świdnik - FLOTA Świnoujście, godz. 12
Hutnik Kraków - Wisła Kraków, godz. 13
Widzew Łódź - Zagłębie Lubin, godz. 17.30
Puszcza Niepołomice - Lechia Gdańsk, godz. 19.15
Raków Częstochowa - Cracovia Kraków, godz. 20.30
30 października (czwartek):
Gryf Słupsk - Lech Poznań, godz. 12
Miedź Legnica - Jagiellonia Białystok, godz. 15
Arka Gdynia - Górnik Zabrze, godz. 18
Legia Warszawa - POGOŃ Szczecin, godz. 21