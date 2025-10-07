Piłka nożna. Pogoń na deser w Pucharze Polski

W meczach portowców z wojskowymi zazwyczaj nie brakuje podbramkowych starć. Fot. Pogoń Szczecin SA/Wiola UFLAND

Ustalone zostały terminy wszystkich meczów 1/16 finału piłkarskiego Pucharu Polski, w którym województwo zachodniopomorskie na tym etapie reprezentowane jest przez 3 drużyny: ekstraklasową Pogoń Szczecin, II-ligowy Świt Szczecin i III-ligową Flotę Świnoujście. Wszystkie nasze zespoły zagrają na wyjazdach...

Jako pierwsi rywalizację rozpoczną piłkarze ze Skolwina, którzy we wtorek 28 października o godz. 18 zmierzą się w Chojnicach z II-ligową Chojniczanką, z którą niedawno w lidze zremisowali u siebie 2:2, a w czerwcu w barażach o awans do I ligi przegrali na wyjeździe 3:5.

W środę 29 października w Świdniku w samo południe dojdzie do pojedynku III-ligowców, w którym miejscowa Avia podejmie Flotę Świnoujście.

W czwartek 30 października o godz. 21, jako ostatni ze wszystkich szesnastu pojedynków tej fazy, na stadionie przy ul. Łazienkowskiej w stolicy, rozpocznie się pojedynek ekstraklasowiczów, czyli Legii Warszawa z Pogonią Szczecin i będzie to prawdziwy pucharowy deser. Dla portowców będzie to rewanż za niedawną porażkę ligową 0:1 oraz za majowy finał Pucharu Polski przegrany 3:4 na Stadionie PGE Narodowym.

Przypomnijmy, że Pogoń w 1/16 finału znalazła się dzięki pokonaniu walkowerem 3:0 w I rundzie Kotwicy Kołobrzeg, która po spadku z I ligi wycofała się z rozgrywek ligowych i pucharowych.

Świt w rundzie wstępnej na swym stadionie pokonał rzutami karnymi 6:5 II-ligowe rezerwy ŁKS-u Łódź (po regulaminowym czasie i dogrywce było 1:1), a w I rundzie wygrał w Legnicy z III-ligowymi rezerwami tamtejszej Miedzi 3:1.

Flota, jako zdobywca Pucharu Polski ZZPN, rozpoczęła rywalizację od I rundy, w której rzutami karnymi 5:3 pokonała II-ligowy GKS Jastrzębie (mecz zakończył się wynikiem 1:1, a po dogrywce było 2:2). (mij)

PARY 1/16 FINAŁU PP

28 października (wtorek):

LKS II Goczałkowice Zdrój - Polonia Bytom, godz. 11.45

Olimpia Grudziądz - Śląsk Wrocław, godz. 14.30

ŁKS Łódź - GKS Katowice, godz. 17.30

Zawisza Bydgoszcz - GKS Wikielec, godz. 18

Chojniczanka Chojnice - ŚWIT Szczecin, godz. 18

Znicz Pruszków - Korona Kielce, godz. 18

Odra Opole - Piast Gliwice, godz. 20.30

29 października (środa):

Avia Świdnik - FLOTA Świnoujście, godz. 12

Hutnik Kraków - Wisła Kraków, godz. 13

Widzew Łódź - Zagłębie Lubin, godz. 17.30

Puszcza Niepołomice - Lechia Gdańsk, godz. 19.15

Raków Częstochowa - Cracovia Kraków, godz. 20.30

30 października (czwartek):

Gryf Słupsk - Lech Poznań, godz. 12

Miedź Legnica - Jagiellonia Białystok, godz. 15

Arka Gdynia - Górnik Zabrze, godz. 18

Legia Warszawa - POGOŃ Szczecin, godz. 21