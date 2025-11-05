Piłka nożna. Pogoń lepsza od Świtu

Portowcy (w granatowo-bordowych strojach) pokonali II-ligowca ze Skolwina. Fot. Pogoń Szczecin SA

W środowe przedpołudnie piłkarze ekstraklasowej szczecińskiej Pogoni wygrali z II-ligowcem z grodu Gryfa w sparingu składającym się z dwóch półgodzinnych połów, a mecz kontrolny odbył się na boisku przy ul. Karłowicza. W drużynie portowców zadebiutował mistrz świata Benjamin Mendy!

Piłkarski sparing: POGOŃ Szczecin - ŚWIT Szczecin 2:0 (2:0); 1:0 Patryk Paryzek (11), 2:0 Jakub Lis (27).

POGOŃ: Krzysztof Kamiński - Jakub Lis, Danijel Loncar (55 Jakub Zawadzki), Rafał Jakubowski, Benjamin Mendy - Kacper Smoliński (46 Maciej Wojciechowski), Jan Biegański, Kacper Kostorz (46 Sebastian Rojek), Jose Pozo - Patryk Paryzek, Paul Mukairu

ŚWIT (I połowa): Jakub Rajczykowski - Szymon Nowicki, Sebastian Rogala, Jędrzej Góral, Damian Ciechanowski, Aleksander Woźniak - Kacper Gołębiewski, Kacper Wojdak, Grzegorz Aftyka - Krzysztof Ropski, Mikołaj Lebedyński

ŚWIT (II połowa): Oskar Klon - Kacper Nowak, Rafał Remisz, Karol Maszało, Robert Obst, Miłosz Nowik - Kacper Żendełek, Jurij Tkaczuk, Kacper Gołębiewski (45 Marcel Broda) - Alan Dziuniak, Maciej Koziara

W spotkaniu w barwach ekstraklasowicza zagrali zawodnicy, którzy nie wystąpili w poniedziałkowym meczu z Wisłą w Płocku bądź zagrali w nim w mniejszym wymiarze czasowym. Na boisku w wyjściowym składzie granatowo-bordowych pojawił się też po raz pierwszy mistrz świata (z reprezentacją Francji) Benjamin Mendy. II-ligowcy wystawili natomiast dwie całkiem różne jedenastki.

Portowcy od pierwszych minut spotkania narzucili Świtowi własne warunki gry. Naciski ze strony Pogoni dały efekt już w 11. minucie, kiedy to głową do siatki gości trafił Paryzek. W 28. minucie granatowo-bordowi podwyższyli prowadzenie, gdy piłkę do siatki po rykoszecie skierował Lis. W drugiej części spotkania nadal portowcy byli stroną przeważającą, lecz wynik się już nie zmienił. ©℗ (mij)

