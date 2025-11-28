Piłka nożna. Pogoń jedzie do GKS-u Katowice

W poniedzałkowym meczu z Zagłębiem Lubin szczecińscy piłkarze mieli sporo powodów do radości, a jak będzie w Katowicach? Fot. Stanisław ZYBLEWSKI

W sobotę o godz. 20.15 piłkarze ekstraklasowej Pogoni Szczecin zmierzą się na wyjeździe z GKS-em Katowice, z którym ostatnio portowcy w kwietniu tego roku wygrali na Twardowskiego aż 4:0, ale na Górnym Śląsku granatowo-bordowi ulegli 1:3, więc pora na rewanż!

W ligowej historii portowcy rozegrali dotąd 56 spotkań z GKS-em Katowice, wygrywając 22 razy, 15-krotnie remisując i doznając 19 porażek, co dało dość korzystną różnicę bramek: 78-61. W ostatnich 10 spotkaniach z katowiczanami szczecinianie strzelali co najmniej jedną bramkę, a w 6 poprzednich meczach między sobotnimi rywalami nie było remisów. W Pucharze Polski kluby mierzyły się 4 razy i dwukrotnie lepsza była Duma Pomorza, raz katowiczanie i zanotowano jeden remis, po czym w rzutach karnych wygrał GKS, a pucharowa różnica bramek wyniosła 5:5. W PP raz był dwumecz, więc mimo 4 spotkań, były trzy edycje imprezy i awans dwukrotnie wywalczali nasi rywale (raz zdobyli główne trofeum), a Pogoń tylko raz wyeliminowała katowiczan.

W śląskim zespole prowadzonym przez trenera Rafała Góraka, w ostatnim czasie z urazami zmagali się: Konrad Gruszkowski, Mateusz Marzec, Aleksander Paluszek, Maciej Rosołek i Łukasz Trepka, a ponadto w sobotę nie zagra Marcin Wasielewski, który będzie musiał pauzować z powodów kartkowych, a z tego samego powodu w Pogoni nie zagra Danijel Loncar, zaś od dłuższego czasu kontuzjowani są Leo Borges i Renyer. Trener Thomas Thomasberg zapowiada też rotacje w składzie, gdyż już we wtorek 2 grudnia o godz. 20.30 czeka jego podopiecznych mecz z łódzkim Widzewem na Twardowskiego w ramach 1/8 finału Pucharu Polski. (mij)

17. kolejka

PIĄTEK

Piast - Widzew 18.00

Radomiak - Górnik 20.30

SOBOTA

Lechia - Termalica 14.45

Korona - Cracovia 17.30

GKS Katowice - POGOŃ 20.15

NIEDZIELA

Arka - Raków 14.45

Zagłębie - Jagiellonia 17.30

Wisła - Lech 20.15

PONIEDZIAŁEK

Motor - Legia 19.00

Po 16 kolejkach

1. Górnik Zabrze 30 27-15 9 3 4

2. Jagiellonia Białystok 27 27-18 8 3 3

3. Wisła Płock 27 20-11 7 6 2

4. Lech Poznań 24 27-24 6 6 3

5. Raków Częstochowa 23 21-21 7 2 6

6. Korona Kielce 23 20-17 6 5 5

7. Radomiak Radom 22 29-28 6 4 6

8. Cracovia Kraków 22 22-19 6 4 5

9. Zagłębie Lubin 21 28-23 5 6 4

10. POGOŃ Szczecin 20 26-28 6 2 8

11. Motor Lublin 19 21-25 4 7 4

12. Legia Warszawa 18 18-17 4 6 5

13. Arka Gdynia 18 13-28 5 3 8

14. Widzew Łódź 17 23-26 5 2 9

15. GKS Katowice 17 21-27 5 2 8

16. Termalica Nieciecza 16 21-29 4 4 8

17. Lechia Gdańsk 14 27-34 5 4 7

18. Piast Gliwice 14 16-17 3 5 6

Lechia -7 pkt. za zaległości finansowe

