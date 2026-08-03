Piłka nożna. Pogoń i Świt w samolotach

Ekipa Świtu na lotnisku w Goleniowie. Fot. Świt

Na poniedziałkowy mecz piłkarskiej ekstraklasy, który rozpocznie się o godz. 19 w Krakowie, pomiędzy miejscową Cracovią i Pogonią Szczecin, Portowcy wylecieli samolotem w niedzielę. Relację ze spotkania podamy w internecie oraz w środowym wydaniu gazety.

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Na mecz piłkarskiej II ligi do Krakowa samolotem polecieli w miniony piątek także piłkarze Świtu Szczecin i niestety przegrali z tamtejszym Hutnikiem 0:3. Pojawiły się głosy, że to szastanie pieniędzmi, więc poprosiliśmy o komentarz dyrektora klubu Szymona Kufla.

- Samolotowa podróż jest znacznie szybsza i mniej męcząca, a jeśli chodzi o sprawy finansowe, to okazała się tańsza niż autokarem - wyjaśnił Sz. Kufel. - Piłkarze wracali zaś koleją i mieli niemiłą przygodę, bo z powodu opóźnień na PKP, musieli czekać aż 3 godziny na przesiadkę w Poznaniu. Dodam, że na najbliższe mecze podróżować będziemy już tradycyjnie, czyli autokarem.

W rundzie wstępnej Pucharu Polski Świt zagra już jutro na wyjeździe o godz. 17 z II-ligową Olimpią Grudziądz, a z powodu remontu na grudziądzkim stadionie, spotkanie rozegrane zostanie na neutralnym boisku w Świeciu ale formalnie gospodarzem jest Olimpia.

Kolejny mecz podopieczni trenera Marcina Sasala także rozegrają poza domem i w niedzielę o godz. 13 w walce o II-ligowe punkty zmierzą się z beniaminkiem, czyli rezerwami Legii Warszawa. Zawody odbędą się w Urszulinie w ośrodku treningowym wojskowego klubu, gdzie ostatnio zwycięski 2:1 ekstraligowy pojedynek z Legią Ladies rozegrała kobieca Pogoń Szczecin. Będzie to spotkanie outsiderów II ligi, bo w dwóch pierwszych kolejkach Świt i Legia II nie zdobyły jeszcze punktu. Działacze ze Skolwina pracują nad wzmocnieniami składu, a poszukują głównie napastnika i obrońcy. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że w kręgu zainteresowań jest podobno były snajper szczecińskiej Pogoni Łukasz Zwoliński, będący obecnie tzw. wolnym zawodnikiem, a ostatnio występujący w Turcji w SakaryaSporze. Dotarły też do nas informacje o sondażowych rozmowach z byłym stoperem reprezentacji Polski...

A wracając jeszcze do samolotowych podróży piłkarskich drużyn, dodajmy że czołowe europejskie kluby na mecze Ligi Mistrzów wynajmują czarterowe loty na niższych wysokościach, bo w takich warunkach organizmy zawodników mniej się męczą...©℗ (mij)

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