Piłka nożna. Pogoń i Linfield zgłosiły kadry na mecz pucharowy. Co z Łęgowskim i Wędrychowskim?

Reprezentant Polski Mateusz Łęgowski w pojedynku Pogoni z Rakowem Częstochowa. Fot. Pogoń Szczecin SA

W czwartek (27.07) o godz. 20.45 w Belfaście odbędzie się pierwszy mecz II rundy eliminacyjnej Ligi Konferencji Europy pomiędzy Linfieldem FC (Irlandia Północna) i szczecińską Pogonią, a portowcy po krótkim przelocie samolotem na Wyspy Brytyjskie, już w środę w meczowej godzinie na irlandzkim boisku odbędą oficjalny trening.

Zgodnie z przepisami UEFA na kilka dni przed pucharowym spotkaniem Pogoń i Linfieldem FC zgłosiły kadry na mecze II rundy eliminacyjnej. Szczecinianie zgłosili tylko 21 zawodników, a na liście irlandzkiego klubu jest uprawnionych 25 piłkarzy.

POGOŃ

Bramkarze: 1. Dante Stipica (30.05.91), 81. Bartosz Klebaniuk (03.04.02).

Obrońcy: 32. Leonárdo Koútris (23.07.95), 68. Danijel Lončar (26.06.97), 25. Wojciech Lisowski (10.02.92), 4. Léo Borges (03.01.01), 41. Paweł Stolarski (28.01.96), 28. Linus Wahlqvist (11.11.96), 33. Mariusz Malec (04.04.95), 23. Benedikt Zech (03.11.90).

Pomocnicy: 7. Rafał Kurzawa (29.01.93), 27. Sebastian Kowalczyk (22.08.98), 70. Stanisław Wawrzynowicz (13.03.99), 72. Yadegar Rostami (02.01.04), 11. Kamil Grosicki (08.06.88), 22. Wahan Biczachczjan (09.07.99), 21. João Gamboa (31.08.96), 20. Alexander Gorgon (28.10.88), 61. Kacper Smoliński (07.02.01).

Napastnicy: 10. Luka Zahovič (15.11.95), 9. Efthýmis Kouloúris (06.03.96).

LINFIELD FC

Bramkarze: 51. David Walsh (05.07.02), 1. Chris Johns (13.05.95), 52. Matthew Williamson (08.03.05).

Obrońcy: 2. Daniel Finlayson (19.01.01), 15. Ben Hall (16.01.97), 6. Jack Scott (22.09.02), 16. Matthew Clarke (03.03.94), 25. Conor Pepper (04.05.94), 37. Ryan McKay (10.12.04), 4. Michael Newberry (30.12.97).

Pomocnicy: 21. Maxwell Haygarth (21.01.02), 9. Joel Cooper (29.02.96), 22. Jamie Mulgrew (05.06.86), 7. Kirk Millar (07.08.92), 58. Liam McStravick (27.11.04), 5. Chris Shields (27.12.90), 53. Josh Archer (21.07.03), 8. Kyle McClean (03.10.98).

Napastnicy: 34. Andrew Clarke (12.12.02), 36. Rhys Annett (06.11.04), 19. Ethan Devine (08.02.01), 33. John Robertson (26.08.01), 17. Christopher McKee (07.05.02), 29. Matthew Fitzpatrick (02.09.94), 60. Aodhan Doherty (03.05.06).

Zwraca uwagę, że w składzie szczecinian brakuje m.in. reprezentantów Polski: Mateusza Łęgowskiego (kadra Fernando Santosa) i Marcela Wędrychowskiego (młodzieżówka, lecz trenował już w tym roku z pierwszą reprezentacją). Dlaczego tych zawodników nie ma na liście i czy to oznacza, że nie polecą z resztą drużyny do Irlandii? O to postanowiliśmy zapytać dyrektora i członka zarządu Pogoni Łukasza Machińskiego, który jeszcze nie tak dawno był czynnym piłkarzem i grał m.in. na zapleczu ekstraklasy w Odrze Szczecin.

- Przed pucharowymi zawodami do UEFA zgłasza się zawodników na dwóch listach, czyli głównej, którą trzeba złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, ale znacznie później można zgłosić piłkarzy w wieku młodzieżowca, czyli poniżej 21 lat, którzy mają obywatelstwo kraju, w którym gra ich klub i dlatego na pierwszej liście nie ma między innymi Mateusza Łęgowskiego i Marcela Wędrychowskiego, ale chciałbym uspokoić kibiców, że obaj nasi utalentowani gracze są jak najbardziej brani pod uwagę jeśli chodzi o wyjazd do Belfastu - wyjaśnił Ł. Machiński.

Tak więc wyjaśnienie zagadki jest stosunkowo proste. Nie podaje się wcześniej nazwisk piłkarzy, którzy mogą zagrać w czwartek, jeśli nie ma takiego obowiązku, a to choćby z tego względu, by nie ułatwiać zadania pucharowemu przeciwnikowi. (mij)