Piłka nożna. Pogoń emituje akcje - akcjonariusze poszukiwani

Fot. Ryszard Pakieser

Podczas posiedzenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Pogoń Szczecin SA podjęta została uchwała o docelowym podwyższeniu kapitału zakładowego spółki poprzez emisję nowych serii akcji spółki, w drodze tzw. subskrypcji prywatnej.

Uchwała zawiera upoważnienie dla zarządu spółki do dokonania jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego o łączną kwotę nie wyższą niż 12,5 mln zł w granicach kapitału docelowego, a także upoważnienie zarządu spółki do wydawania nowym akcjonariuszom w granicach kapitału docelowego do 25 tys. akcji imiennych.

Cena emisyjna akcji będzie zróżnicowana i będzie uzależniona od wielkości pakietu akcji obejmowanego przez inwestora (wedle założeń cena emisyjna akcji będzie określana w przedziale od 700 zł do 1000 zł za jedną akcję; minimalny pakiet podlegający objęciu wyniesie 500 akcji).

Jak w rozmowie wyjaśniał prezes spółki Jarosław Mroczek, nie chodzi o sprzedaż np. po jednej akcji kibicom, ale Pogoni zależy na znalezieniu kilku, od 5 do 8 akcjonariuszy tzw. mniejszościowych.

Zarząd ma nadzieję, iż już w ciągu najbliższego miesiąca uda się podpisać pierwsze umowy subskrypcyjne, a tym samym Pogoń Szczecin SA będzie miała grono nowych akcjonariuszy, gotowych aktywnie zaangażować się w rozwój Dumy Pomorza.

(oprac. mij)