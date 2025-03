Piłka nożna. Podopieczni Gęsiora wypuścili zwycięstwo

W środku były piłkarz Pogoni Dariusz Gęsior, obecnie selekcjoner reprezentacji naszego kraju do lat 17. Fot. ZZPN

Piłkarska reprezentacja Polski do lat 17, prowadzona przez byłego piłkarza Pogoni Szczecin Dariusza Gęsiora, pechowo zremisowała z Islandią w pierwszym meczu rozgrywanego w województwie zachodniopomorskim (w Koszalinie i Gryficach) turnieju II rundy eliminacyjnej do mistrzostw Europy i świata.

Eliminacje ME i MŚ: POLSKA - ISLANDIA 1:1 (1:0); 1:0 Filip Karmelita (29), 1:1 Tómas Óli Kristjánsson (90 karny).

W 54. minucie rozgrywanego w Koszalinie meczu goście mieli świetną okazję do wyrównania ale Kristjánsson nie wykorzystał rzutu karnego, bo Jakub Zieliński obronił. W końcówce Islandczyk po raz drugi podszedł do piłki ustawionej na 11. metrze i tym razem pokonał polskiego golkipera doprowadzając do remisu. Od 78. minuty w drużynie Biało-Czerwonych pojawił się napastnik Pogoni Szczecin Olivier Siniawski, który do kadry został dokooptowany dopiero we wtorek.



W drugim środowym meczu naszej grupy w Gryficach Belgia wygrała z Irlandią 1:0 (0:0). Do turnieju finałowego, który w dniach 19 maja - 1 czerwca odbędzie się w Albanii, awansują zwycięzcy każdej z siedmiu grup. Równocześnie są to eliminacje do mistrzostw świata do lat 17, które w dniach 3-27 listopada zostaną rozegrane w Katarze. Do turnieju finałowego awansują zwycięzcy każdej z siedmiu grup oraz cztery najlepsze zespoły z drugich miejsc. (mij)