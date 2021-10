Piłka nożna. Po zwycięstwie z Albanią baraże niemal pewne

W decydującym dla rywalizacji o awans do mistrzostw świata Katar 2022 meczu, Polska wygrała w Tiranie z mocno osłabioną Albanią (nie mogło zagrać aż 8 Albańczyków) i praktycznie zapewniła sobie udział w 2-stopniowych barażach. Zakładając, że Albania nie wygra na Wembley z Anglią, wystarczy nam wygrać z Andorą...

Albania - Polska 0:1 (0:0); 0:1 Karol Świderski (77).

Albania: 1. Etrit Berisha - 4. Elseid Hysaj, 18. Ardian Ismajli, 15. Marash Kumbulla, 5. Frédéric Veseli, 20. Lorenc Trashi (65, 3. Ermir Lenjani) - 21. Odise Roshi (78, 22. Nedim Bajrami), 19. Ylber Ramadani, 7. Keidi Bare (78, 9. Enis Çokaj), 11. Myrto Uzuni (58, 17. Armando Broja) - 10. Rey Manaj.

Polska: 1. Wojciech Szczęsny - 3. Paweł Dawidowicz, 15. Kamil Glik, 5. Jan Bednarek (90, 6. Michał Helik) - 7. Kamil Jóźwiak (71, 19. Przemysław Frankowski), 10. Grzegorz Krychowiak, 20. Piotr Zieliński, 16. Jakub Moder (46, 14. Mateusz Klich), 21. Tymoteusz Puchacz (90, 18. Bartosz Bereszyński) - 8. Adam Buksa (71, 11. Karol Świderski), 9. Robert Lewandowski.

Żółte kartki: Ismajli, Hysaj, Ramadani - Buksa, Bednarek, Puchacz. Sędziował: Clément Turpin (Francja).

Oba zespoły nie potrafiły przez całą pierwszą połowę stworzyć sobie klarownych sytuacji, a najlepszą miał Buksa, jednak leżąc posłał piłkę wysoko nad bramką. Po przerwie Polacy dominowali, lecz nie przekładało się to na sytuacje strzeleckie. Biało-czerwoni wyszli na prowadzenie w 77. minucie gdy zmiennik Buksy, Klich doskonale dośrodkował do wprowadzonego kilka minut wcześniej Świderskiego, a ten mocnym strzałem w tzw. krótki róg nie dał żadnych szans Berishy. Cieszący się z gola nasi piłkarze zostali obrzuceni butelkami przez albańskich kibiców i mecz został przerwany na ponad 20 minut, bo sędzia nakazał piłkarzom obu drużyn, aby udali się do szatni. Później zawodnicy wrócili na murawę przy stanie 1:0 dla Polski. Taki wynik utrzymał się do końca spotkania mimo że w ostatnich minutach gospodarze groźnie atakowali. (mij)

Pozostałe wyniki w naszej grupie:

Anglia - Węgry 1:1 (1:1)

San Marino - Andora 0:3 (0:1)

1. Anglia 8 20 24- 3

2. Polska 8 17 25- 8

3. Albania 8 15 11- 7

4. Węgry 8 11 13-12

5. Andora 8 6 7-19

6. San Marino 8 0 1-32