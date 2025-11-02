Piłka nożna. Po pucharze czas na ligę

Paweł Malec poprowadzi dzisiejsze zawody w Płocku. Fot. Pogoń Szczecin SA

Piłkarze szczecińskiej Pogoni w poniedziałek o godz. 18 w Płocku zagrają z będącą beniaminkiem tamtejszą Wisłą, w pojedynku o ekstraklasowe punkty, a portowcy wyjdą na murawę podbudowani czwartkowym wyeliminowaniem Legii Warszawa z Pucharu Polski, ale niestety, będą czuć w nogach ponad 120-minutowy zażarty pucharowy bój z wojskowymi, rozstrzygnięty dopiero w końcówce dogrywki. Czy podopiecznym trenera Thomasa Thomasberga wystarczy sił w zawodach z przeciwnikiem z czołówki tabeli?

W Pogoni na pewno nie zagra od dawna kontuzjowany brazylijski napastnik Renyer, a także mistrz świata, niedawno pozyskany francuski obrońca Benjamin Mendy, który po długim rozbracie z piłką, dopiero niedawno był w stanie wznowić zajęcia razem ze szczecińską drużyną, więc zapewne jeszcze sporo czasu będzie potrzebował do nadrobienia treningowych zaległości.

Dotychczas Pogoń spotkała się z Wisłą w walce o ligowe punkty 36 razy i ma nieznacznie korzystny bilans, bo wygrała 15 spotkań, 7 razy zremisowała i doznała 14 porażek, co dało dość korzystną różnicę bramek: 52-43. W Pucharze Polski kluby zagrały ze sobą tylko raz, przed pięciu laty w Płocku w 1/16 finału i po remisie 1:1, Duma Pomorza wywalczyła awans, wygrywając w rzutach karnych 4:3. Ostatnio kluby mierzyły się w sezonie 2022/2023 i w Płocku szczecinianie wygrali dość szczęśliwie 1:0 po golu Wahana Biczachczjana w 90. minucie, a wcześniej na Twardowskiego padł remis 2:2 po bramkach Mateusza Łęgowskiego i Luki Zahovicia. Jak widać nikogo z tych strzelców nie ma już w składzie granatowo-bordowych...

Poniedziałkowy mecz jako arbiter główny poprowadzi Paweł Malec z Łodzi, który w tym sezonie sędziował dotychczas 8 spotkań i pokazał w nich 21 żółtych kartek, 2 czerwone i podyktował 2 rzuty karne. Ostatnio portowcy spotkali się z nim w wyjazdowym pojedynku z Zagłębiem Lubin w lipcu ubiegłego roku, kiedy to zremisowali 2:2. Starcie z udziałem drużyny z Płocka ostatni raz prowadził w sierpniu tego roku, gdy Wisła przegrała na wyjeździe z Arką w Gdyni 0:1.

Dwaj młodzi piłkarze Pogoni, strzelec zwycięskiego gola w pucharowym meczu z Legią Adrian Przyborek oraz Maciej Wojciechowski, zostali powołani do reprezentacji Polski do lat 19 na listopadowy turniej eliminacji mistrzostw Europy we Włoszech, a Biało-Czerwonych czekają mecze z Bośnią i Hercegowiną (12 listopada, godz. 11 w Katanii), Mołdawią (15 listopada, godz. 11 w Acireale) oraz Włochami (18 listopada, godz. 15 w Katanii). (mij)

