Piłka nożna. Piotr Łęczyński trenerem kobiecej Pogoni

Piotr Łęczyński poprowadzi kobiecą Pogoń. Fot. Ryszard Pakieser

Nowym trenerem kobiecej Pogoni Szczecin, występującej w Orlen Ekstralidze piłkarek nożnych, został 38-letni Piotr Łęczyński będący właśnie w trakcie kursu UEFA Pro, a kontrakt został podpisany na rok z opcją przedłużenia na kolejny sezon.

Szkoleniowiec związany jest od wielu lat z Pogonią i prowadził wiele grup młodzieżowych na różnych szczeblach. W sezonie 2017/18 zdobył brązowy medal Centralnej Ligi Trampkarzy. Największym sukcesem jest jednak złoty medal Centralnej Ligi Juniorów Starszych w 2021 roku, a był to drugi w historii klubu triumf młodych piłkarzy Pogoni w tych rozgrywkach. Rywalizował w eliminacjach młodzieżowej Ligi Mistrzów prowadząc Pogoń w zaciętym dwumeczu z hiszpańskim Deportivo La Coruña. Pod jego okiem trenowało wielu znanych młodych zawodników, a przez lata prowadził m.in. Sebastiana Kowalczyka, Kacpra Kozłowskiego, Mateusza Łęgowskiego, Kacpra Smolińskiego czy Adriana Benedyczaka.

- Jestem bardzo szczęśliwy i ciekawy tego, jak to wszystko będzie wyglądać - powiedział P. Łęczyński. - Jest to kolejny krok w mojej trenerskiej przygodzie. Przez wiele lat pracowałem na poziomie młodzieżowym, ostatnio byłem trenerem juniorów starszych, czyli na najwyższym poziomie juniorskim w Polsce. Miałem rozmowy z kilkoma klubami, ale pojawiła się oferta pracy z kobiecą Pogonią i zdecydowałem się podpisać kontrakt właśnie tutaj. Widzę, że następują zmiany w funkcjonowaniu klubu, widzę duże zainteresowanie ludzi związanych z Pogonią piłką kobiecą i wierzę, że ten projekt nadal będzie się dobrze rozwijać. Jesteśmy Pogonią Szczecin i chcemy grać o najwyższe cele! Zdecydowanie można się spodziewać ofensywnie nastawionej drużyny, bo taki sposób grania jest mi bardzo bliski. Oczywiście, zdaję sobie sprawę, że futbol kobiecy jest trochę inny niż męski, więc będziemy musieli odpowiednio wdrażać pomysły taktyczne do drużyny. Chciałbym, aby nasze dziewczyny grały widowiskowo, ale potrzebuję trochę czasu na poznanie kobiecej ligi. (mij)