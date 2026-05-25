Piłka nożna. Piotr Łęczyński odchodzi z Pogoni

Piotr Łęczyński żegna się z kobiecą drużyną. Fot. Ryszard PAKIESER

Kobieca ekstraligowa Pogoń Szczecin poinformowała, że sobotni mecz ze Śląskiem Wrocław będzie ostatnim dla Piotra Łęczyńskiego w roli pierwszego trenera, bo kontrakt obowiązujący do końca sezonu nie zostanie przedłużony. Szczecinianki najprawdopodobniej zakończą rozgrywki z tytułem wicemistrzyń Polski.

Piotr Łęczyński objął stery nad drużyną w lipcu 2023 roku. W każdym z trzech sezonów swojej pracy doprowadził kobiecą ekipę na ligowe podium. Najpierw zdobył mistrzostwo Polski, później zajął 3. miejsce, a w bieżącym sezonie jest w grze o wicemistrzostwo. Ponadto w sezonie 2024/25 Granatowo-Bordowe dotarły do finału Orlen Pucharu Polski. (mij)

