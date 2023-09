Piłka nożna. Piłkarka Pogoni triumfowała w Portugalii

Aleksandra Kuśmierczyk z selekcjonerem kadry do lat 17. Fot. Łączy nas piłka kobieca

Piłkarska kobieca reprezentacja Polski do lat 17 zwyciężyła w turnieju towarzyskim rozgrywanym w Portugalii, a swój udział w wygranej miała piłkarka Pogoni Szczecin Aleksandra Kuśmierczyk, która wystąpiła we wszystkich trzech meczach.

W starciu z Irlandią Kuśmierczyk pojawiła się na boisku w 46. minucie, a Polki pewnie wygrały 3:0. W kolejnym meczu nasza reprezentacja zmierzyła się z gospodyniami turnieju i toczyła zacięty bój o zwycięstwo. Ostatecznie spotkanie zakończyło się remisem 1:1, a zwycięzcę wyłoniły rzuty karne, w których skuteczniejsze były Biało-Czerwone, a szczecinianka zagrała całą pierwszą połowę. W trzecim meczu fazy grupowej Polki zmierzyły się ze Szkotkami, którym nie dały wielu szans i pokonały je aż 4:0. Urodzona w 2007 roku zawodniczka kobiecej Dumy Pomorza rozegrała 36 minut pojawiając się na murawie stadionu w portugalskim Tocha w 54. minucie. Ostatecznie Polki zdobyły łącznie 7 punktów, zajęły I miejsce w grupie i zwyciężyły w całym turnieju.

Młodzieżowa kadra do lat 17 jest aktualnie w trakcie przygotowań do eliminacji mistrzostw Europy, gdzie w I rundzie zmierzy się z Irlandią, Norwegią oraz Islandią, a spotkania zostaną rozegrane od 12 do 18 października. (oprac. mij)