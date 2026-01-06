Piłka nożna. Pierwszy trening Pogoni i... pół roku przerwy Molnara

Tak wyglądały poniedziałkowe zajęcia portowców na Twardowskiego. Fot. Pogoń Szczecin SA

W poniedziałek piłkarze ekstraklasowej Pogoni Szczecin - po sobotnich i niedzielnych testach wydolnościowych oraz badaniach lekarskich - odbyli pierwszy trening w tym roku na bocznym boisku przy ul. Twardowskiego, a przed nim przeprowadzili zajęcia na siłowni.

Obecny tydzień jest dla naszych piłkarzy bardzo intensywny. Na wtorek i czwartek, podobnie jak na poniedziałek, zaplanowano po dwa treningi dziennie, a w środę i piątek podopieczni trenera Thomasa Thomasberga będą mieli po jednym typowo piłkarskim treningu. W sobotę o godz. 13 portowcy rozegrają przy Twardowskiego sparing z II-ligowym Świtem Szczecin. W planie na niedzielę granatowo-bordowi mają zaś regenerację oraz zajęcia na siłowni. W poniedziałek 12 stycznia spodziewamy się piłkarzy Dumy Pomorza na Wielkiej Gali Mistrzów Sportu w Hanzie Tower, podsumowującej 71. Plebiscyt Sportowy „Kuriera Szczecińskiego” na najlepszych oraz najpopularniejszych 10 sportowców i 3 trenerów województwa zachodniopomorskiego w 2025 roku, a dzień później granatowo-bordowi wyruszą na przedsezonowe zgrupowanie do Turcji.

Do pierwszego treningu z drużyną z powodu problemów zdrowotnych nie przystąpili Rajmund Molnar oraz Leo Borges i Kacper Smoliński. Dwaj ostatni powinni dołączyć do szczecińskiego zespołu już podczas obozu w Belek, ale przerwa od gry napastnika z Węgier potrwa zdecydowanie dłużej.

- Molnar doznał urazu stawu kolanowego w trakcie meczu z Widzewem Łódź, który odbył się 2 grudnia. - powiedział klubowy lekarz, Bartosz Paprota. - Po meczu został wykonany rezonans, który wykazał uszkodzenie więzadła krzyżowego przedniego. Wskutek obrzęku obraz więzadła nie był jednoznaczny i trudno było stwierdzić, w jakim dużym stopniu więzadło zostało uszkodzone. Zdecydowaliśmy się powtórzyć rezonans po trzech tygodniach po ustąpieniu obrzęku i to badanie wykazało masywne uszkodzenie więzadła krzyżowego. W związku z tym Rajmund w najbliższy piątek przejdzie zabieg rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego. Czas rehabilitacji po takim zabiegu to średnio 6-8 miesięcy.

Borges i Smoliński w tym tygodniu będą trenować indywidualnie, a zajęcia z zespołem mają rozpocząć podczas obozu w Belek.

- Borges przez rundę jesienną zmagał się ze złamaniem zmęczeniowym kości śródstopia, a kontuzja wymagała leczenia operacyjnego i obecnie piłkarz jest w treningu indywidualnym, ale planujemy, aby dołączył do zespołu w trakcie obozu w Turcji - podkreśla B. Paprota. - Smoliński z kolei w grudniu przeszedł mały zabieg stawu kolanowego. Obecnie zakończył rehabilitację. Podobnie jak Leo ma dołączyć do zespołu w trakcie obozu.

W ostatnim czasie doszło do kilku roszad w sztabach szkoleniowych Akademii Pogoni, która z założenia ma przygotowywać młodych piłkarzy pod kątem ekstraklasowej drużyny. Pracę na Twardowskiego zakończyli Dominik Rutkiewicz oraz Patryk Gawron. Do sztabu drugiego zespołu dołączył Marcin Kochanowski, a rolę drugiego trenera w drużynie do lat 14 będzie pełnił Bartosz Makarewicz. (oprac. mij)

