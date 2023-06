Piłka nożna. Pierwszy trening Pogoni bez Szwedów!

Fot. Pogoń Szczecin SA

We wtorek po południu piłkarze występującej w PKO BP Ekstraklasie Pogoni Szczecin odbyli pierwsze zajęcia na boisku po przerwie urlopowej, a nie uczestniczył w nich żaden Szwed, czyli brakowało trenera Jensa Gustafssona i zawodników: Pontusa Almqvista oraz Linusa Wahlqvista.

W Szczecinie nie pojawili się: Mateusz Łęgowski, Luka Zahović, Wahan Biczachczjan, Linus Wahlqvst oraz Marcel Wędrychowski, którzy w związku z udziałem w zgrupowaniach swoich reprezentacji narodowych dołączą do drużyny w późniejszym terminie. Ta sama sytuacja dotyczy Kamil Grosickiego, który otrzymał od sztabu szkoleniowego więcej czasu na odpoczynek. Wypożyczenie Pontusa Almqvista do Pogoni wygasło i szwedzkiego napastnika nie zobaczymy już w granatowo-bordowych barwach. Na pierwszym treningu portowców nieobecny był także trener Jens Gustafsson, gdyż samolot, którym podróżował nasz szkoleniowiec ze Szwecji, napotkał po drodze na problemy techniczne. Trener jest bezpieczny, ale do Szczecina dotrze najprawdopodobniej dopiero w godzinach wieczornych.

Na starcie przygotowań sztab szkoleniowy portowców miał do dyspozycji 22 graczy. Wraz z pierwszą drużyną przygotowania do nowego sezonu rozpoczęła młodzież: Olaf Korczakowski, Jan Mierzwa, Dawid Fornalik oraz 31-letni Wojciech Lisowski, czyli zawodnicy, którzy do tej pory pracowali z III-ligowym zespołem rezerw. Do kadry portowców od sezonu 2023/24 po wypożyczeniu do Bruk-Betu Termaliki Niecieczy wrócił Mariusz Fornalczyk. Leo Borges we wtorek pracował indywidualnie.

Lista zawodników, którzy rozpoczęli przygotowania do sezonu 2023/24:

Bramkarze: Dante Stipica, Bartosz Klebaniuk, Maciej Kowal.

Obrońcy: Mariusz Malec, Danijel Loncar, Wojciech Lisowski, Benedikt Zech, Leonardo Koutris, Paweł Stolarski, Dawid Fornalik, Dawid Rezaeian i Leo Borges (trening indywidualny).

Pomocnicy: Sebastian Kowalczyk, Kacper Smoliński, Adrian Przyborek, Stanisław Wawrzynowicz, Alexander Gorgon, Rafał Kurzawa, Olaf Korczakowski, Yadegar Rostami, Jan Mierzwa, Mariusz Fornalczyk.

Nieobecni: Mateusz Łęgowski, Luka Zahović, Wahan Biczachczjan, Linus Wahlqvst, Marcel Wędrychowski, Kamil Grosicki.

(mij)