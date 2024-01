Piłka nożna. Pierwsza bramka Anno Domini 2024 padła na Witkiewicza

Oldboje Pogoni w Nowy Rok strzelili łącznie 18 goli. Fot. Ryszard PAKIESER

W noworoczne południe zgodnie z tradycją na piłkarskich boiskach, przy ulicach Kresowej i Witkiewicza, spotkali się oldboje szczecińskich klubów, by po sylwestrowych szaleństwach rozegrać pierwszy mecze Anno Domini 2024.

Na boisku ze sztuczną trawą przy ul. Witkiewicza wewnętrzny mecz zagrali oldboje Pogoni Szczecin, a spotkanie zakończyło się remisem 9:9, zaś pierwszą bramkę w 2024 roku już w 5. minucie zdobył Mieczysław Ostanek.

Na nowym boisku przy ul. Kresowej, także na sztucznej trawie, zagrali zaś oldboje Stali Stocznia Szczecin w ramach turnieju z udziałem 4 drużyn, a zwyciężyła Stal Stocznia I przed Ukrainą/Amber Sport, Stalą Stocznia II i Stalą Stocznia III.

Przed laty, najczęściej na boisku przy ulicach Witkiewicza lub Twardowskiego, rozgrywany był jeden noworoczny mecz piłkarskich oldbojów, czyli: Pogoń - Stal Stocznia lub Pogoń - Reszta Świata i to chyba było jednak lepsze rozwiązanie, bo przychodziło sporo kibiców, by spotkać się z dawnymi gwiazdami (a pojawiali się też aktualni ligowi piłkarze) i pogawędzić o zimowym okienku transferowym, co dla fanów zawsze jest najciekawsze. Rozmawialiśmy też z wieloma piłkarzami, zarówno Pogoni, jak i Stali Stocznia, a większość z nich także była zdania, że formuła jednego meczu była bardziej atrakcyjna. Podrzucamy więc tę sugestię władzom stowarzyszeń oldbojów szczecińskich klubów... ©℗

(mij)