Piłka nożna. Piąty piłkarz PKO BP Ekstraklasy zasila Kotwicę!

Trwa transferowa ofensywa lidera piłkarskiej II ligi Kotwicy Kołobrzeg, która tej zimy pozyskała już piątego zawodnika z PKO BP Ekstraklasy, a jest nim 21-letni wysoki lewonożny obrońca (191 cm) Adrian Skrzyniak, który został wypożyczony na rundę wiosenną ze Stali Mielec.

Adrian Skrzyniak rozpoczął swoją karierę w Łodzi, grając w juniorach miejscowego ŁKS-u, a stamtąd trafił do Stali Mielec, gdzie grał początkowo w drużynie rezerw, a następnie w pierwszym zespole. Później był piłkarzem Wólczanki Wólki Pełkińskiej oraz Stali Stalowa Wola, a ostatnio został wypożyczony do Lechii Tomaszów Mazowiecki, skąd wrócił do Mielca. W obecnym sezonie jesienią w Lechii rozegrał 17 meczów i zdobył 3 gole, chociaż jak wspomnieliśmy, jest obrońcą.

Na liście życzeń Kotwicy są ponadto: bramkarz Xavier Dziekoński (Raków Częstochowa) oraz doświadczeni napastnicy - Adam Frączczak (Korona Kielce, wcześniej Pogoń Szczecin) i Łukasz Gikiewicz (brak klubu, ostatnio grał w Indiach, a w polskiej ekstraklasie rozegrał 61 meczów w Polonii Bytom i Śląsku Wrocław, strzelając 10 bramek).

Przypomnijmy, że w styczniu Kotwica wypożyczyła już Janusza Nojszewskiego i Adriana Bielkę (obaj z Korony Kielce) oraz Mikołaja Rakowskiego (Warta Poznań), a ponadto kupiła Łukasza Sierpinę z kieleckiej Korony. (mij)