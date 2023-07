Piłka nożna. Paweł Cretti nowym trenerem III-ligowych rezerw Pogoni

Fot. Ryszard Pakieser

W piłkarskiej drużynie Pogoni II Szczecin występującej w III lidze doszło do zmiany trenera, a Paweł Cretti zastąpił odchodzącego z naszego klubu do KKS-u 1925 Kalisz Pawła Ozgę.

Od nowego sezonu pracę z najstarszym zespołem w Akademii Pogoni rozpocznie Paweł Cretti, a 51-letni szkoleniowiec przed czterema laty miał już okazję prowadzić drugą drużynę Dumy Pomorza. Pracował również z seniorami Wigier Suwałki oraz Olimpii Grudziądz, a ma także liczne sukcesy w szkoleniu młodzieży, w tym dwa srebrne medale mistrzostw Polski do lat 19.

- Historia niejako zatoczyła koło, bo wróciłem na miejsce, z którego odchodziłem z Pogoni - powiedział P. Cretti. - Przyjąłem tę propozycję z dużym optymizmem. Wspólnie ze sztabem zrobimy wszystko, by jak najlepiej przygotować chłopców do gry na profesjonalnym poziomie. Trzon zespołu stanowić będą zawodnicy, którzy dotychczas występowali na poziomie CLJS. Zbieranie pierwszych, seniorskich szlifów na pewno będzie dla nich nowym wyzwaniem. Myślę jednak, że większość z nich jest na to gotowa. Cieszę się, bo niejako będzie to dla nas kontynuacja pracy, którą rozpoczęliśmy w kwietniu.

Przejście trenera Crettiego do drugiego zespołu uruchomiło lawinę dalszych zmian. Z drużyną juniorów starszych od nowego sezonu pracował będzie trener Robert Skok. Odpowiedzialność za drużynę juniorów młodszych w nowym sezonie spadnie z kolei na barki trenera Patryka Kuranta. Istotne zmiany nastąpiły również w sztabach szkoleniowych zespołów, które w przyszłym sezonie będą występowały na poziomie Centralnej Ligi Juniorów U-15. Stery drużyny trampkarzy starszych przejął trener Piotr Sochański, a zespół trampkarzy młodszych objął Paweł Rozpondek. (mij)