Piłka nożna. Patryk Czubak w Pogoni

Patryk Czubak ma już bogaty życiorys jako szkoleniowiec. Fot. MKS Flota

Potwierdziły się nasze informacje z poprzedniego tygodnia, że 33-letni trener z licencję UEFA A Patryk Czubak podpisał z występującą w piłkarskiej PKO BP Ekstraklasie Pogonią Szczecin kontrakt ważny do końca czerwca 2028 roku i od 28 kwietnia będzie pełnił funkcję asystenta Thomasa Thomasberga, choć nie wiemy, czy Duńczyk jest z tego zadowolony...

REKLAMA

W roli piłkarza Czubak występował w Świnoujściu w młodzieżowych zespołach Floty, a jako trener analityk i członek sztabów szkoleniowych pracował m.in. w Lechu Poznań, Piaście Gliwice, Falubazie Zielona Góra, Warcie Poznań, Widzewie Łódź, NK Osijek i reprezentacji Polski do lat 19. Jako pierwszy trener zatrudniony był w Stomilu Olsztyn i Widzewie, a wcześniej w jego rezerwach, zaś ostatnio prowadził I-ligową Polonię Bytom, z której 26 marca został zwolniony (po 26. kolejce). (mij)

REKLAMA